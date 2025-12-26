Endemol Shine Italy, produttore del GF, si esprime sul caso Signorini: “Abbiamo avviato verifiche interne”

Da quando Fabrizio Corona ha fatto scoppiare quello che, ormai, è noto come caso Signorini, facendo emergere le presunte abitudini del conduttore nei confronti dei futuri concorrenti del Grande Fratello, verso i quali avrebbe adottato atteggiamenti molesti e poco consoni al suo ruolo, se da Mediaset non c'è stato alcun commento, ad intervenire è stata la società di produzione del reality show. In un comunicato, diffuso nelle ultime ore, Endemol Shile Italy fa sapere di aver avviato delle indagini interne affinché ci si accerti che il codice etico previsto dal programma e dall'azienda sia stato rispettato in tutti i passaggi di selezione allo show; non commentano oltre la vicenda, dal momento che la Procura ha avviato delle indagini sulla questione.

Il comunicato di Endemol Shine Italy

È attraverso un comunicato, riportato integralmente qui di seguito, che Endemol Shine Italy, casa di produzione dei più noti titoli italiani e internazionali commenta quanto emerso in queste settimane:

ENDEMOL SHINE ITALY S.p.A., produttore del Grande Fratello, prende atto con grande serietà e attenzione degli elementi emersi sui media rispetto ad alcune passate edizioni del programma. In relazione a tali presunti fatti, si riserva ogni iniziativa nei confronti di chiunque abbia eventualmente arrecato danno alla reputazione del format e al buon nome di quanti in questi anni hanno dedicato la loro professionalità al suo grande successo. L’azienda inoltre, a tutela della propria reputazione e della professionalità dei suoi collaboratori, nonché a tutela del programma e del relativo formato, ha comunque avviato le verifiche interne previste con l'obiettivo di chiarire il rispetto del codice etico e delle procedure che governano le selezioni dei concorrenti del programma. Endemol Shine Italy non intende commentare ulteriormente nel merito le dichiarazioni dei soggetti coinvolti, nel pieno rispetto di tutte le parti e delle autorità che stanno conducendo le doverose verifiche.

Il silenzio di Mediaset

Nel frattempo, da parte di Mediaset, emittente televisiva del format, non c'è stato alcun commento. Signorini si è presentato nei giorni scorsi in diverse trasmissioni televisive, in promozione con il suo libro, ma dai vertici dell'azienda non c'è stato alcun commento. Al momento, sembra essere la strategia migliore da parte dell'azienda che, probabilmente, sta ancora vagliando le ipotesi di gestione dell'accaduto, anche perché nei prossimi mesi, sarebbe dovuta partire una nuova edizione del reality, stavolta vip, con alla conduzione proprio Alfonso Signorini.