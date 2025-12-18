Alfonso Signorini lascia il Grande Fratello Vip? Cosa succede a Mediaset dopo le accuse di Corona

Le prossime settimane saranno decisive per il caso Alfonso Signorini. A Cologno Monzese gli occhi sono puntati sul calendario e sull'orologio. Tradotto: si prende tempo. Fonti vicine a Mediaset rivelano a Fanpage.it che all'interno di Mediaset si attende con particolare attenzione lunedì prossimo, quando Fabrizio Corona pubblicherà la seconda parte della sua inchiesta "Il prezzo del successo".

Sarà quella puntata, secondo quanto riferiscono le nostre fonti, a determinare gli sviluppi della vicenda. Sembrerebbe scontato che per una questione di opportunità, Alfonso Signorini lasci la conduzione del Grande Fratello Vip, previsto per marzo. Ma come ci arriveranno a marzo Signorini e Mediaset, è tutto un altro discorso. Tutta un'altra partita.

Il nodo della conduzione al Grande Fratello Vip

La ripartenza del Grande Fratello Vip prevista a marzo. Tra tre mesi esatti. Con Alfonso Signorini al timone, come da contratto. All'interno dell'azienda c'è chi ritiene che affidare il programma a Signorini in questo momento rappresenti "un problema enorme" dal punto di vista dell'opportunità, indipendentemente dalla fondatezza delle accuse.

Secondo quanto apprende Fanpage.it ci sarebbe stata una riunione nella giornata di ieri tra Alfonso Signorini e i vertici Mediaset (avrebbero partecipato, tra gli altri, Fedele Confalonieri e Barbara Berlusconi). Da questa riunione sarebbe venuta fuori la volontà di attendere ancora lunedì prossimo, prima di prendere qualsiasi decisione. La questione dell'immagine, ovviamente, è fondamentale. Ma non viene prima di tutto. Al momento non è dimostrabile la prefigurazione di alcun tipo di reato. Ed ecco che allora si apre un binario parallelo, più un terzo scenario.

Il binario parallelo

Un eventuale stop alla conduzione del programma a marzo non presuppone necessariamente che Mediaset intenda "scaricare" Signorini. La distinzione è sostanziale: se emergessero elementi che configurassero un reato, Mediaset stessa sarebbe una delle parti offese. In quel caso, l'azienda potrebbe rivalersi su Signorini, addirittura facendogli causa. Lo scenario cambierebbe radicalmente.

Ma qualora dalla seconda parte dell'inchiesta e dalle settimane successive non dovessero emergere ulteriori elementi che configurino reati, secondo fonti interne potrebbe delinearsi uno scenario opposto: Marina Berlusconi e Pier Silvio Berlusconi , quindi Mondadori e Mediaset, compatti accanto a Signorini, con l'azienda che si costituirebbe parte in una maxi-causa contro Fabrizio Corona. Il paradosso della situazione è evidente: se le accuse di Corona dovessero configurare reati, per Signorini la conduzione del Grande Fratello sarebbe "l'ultimo dei problemi", come riferisce una fonte vicina al conduttore.

Il terzo scenario

Il terzo scenario è invece relativo a un congelamento del format per una stagione intera. D'altronde, è stato lo stesso Pier Silvio Berlusconi ad ammettere nell'ultimo incontro con la stampa, che i format come Gf e Isola dei Famosi avrebbero bisogno di un momento di pausa. Quello che sta succedendo in queste ore, sembra suggerire una volta di più questa direzione.

Ma se reato non c'è stato, il problema – dal punto di vista legale – potrebbe invece averlo proprio Fabrizio Corona. Le prossime settimane, e soprattutto la puntata di lunedì, saranno decisive per capire quale dei due scenari si concretizzerà.