Helena Prestes difende Alfonso Signorini: “Una carriera non si cancella con il gossip. Merita rispetto”

Helena Prestes con un tweet pubblicato su X ha difeso Alfonso Signorini, conduttore Mediaset al centro di una bufera mediatica scatenata dalle accuse lanciate da Fabrizio Corona in Falsissimo, riguardo il suo rapporto con alcuni ex concorrenti del Grande Fratello Vip. "Non parlo di questo, mi scusi ma preferisco non entrare nel merito della vicenda. Le dico però che ho già messo tutto in mano ai miei legali": sono state queste le uniche parole del presentatore, scrittore e giornalista, – rilasciate al Corriere della Sera – che in questi giorni è stato in televisione con la presentazione del suo libro.

Chi lo ha conosciuto e condivide con lui un rapporto di amicizia lo sta difendendo sui social e tra questi c'è anche la modella brasiliana, ex concorrente del Grande Fratello. Su X, Helena Prestes ha condannato la bufera mediatica scoppiata contro Signorini, sottolineando che il caso attualmente non avrebbe nessuna "prova verificata":

Prima di condannare Alfonso Signorini ricordiamolo: nessuna sentenza, nessuna prova verificata, solo accuse mediatiche. Ha scelto la via legale e il silenzio, non la rissa sociale. Una carriera non si cancella con il gossip. Anzi merita rispetto.

Intanto, le prossime settimane saranno decisive per comprendere il futuro di Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip. Fonti vicine a Mediaset, ieri, hanno rivelato a Fanpage.it che all'interno dell'azienda si attende il prossimo lunedì per la seconda puntata dell'inchiesta di Fabrizio Corona. Secondo quanto riferito dalle fonti, la puntata potrebbe determinare gli sviluppi sulla prossima conduzione del reality che dovrebbe iniziare a marzo, con Signorini al timone, come da contratto. Non è escluso che il conduttore potrebbe lasciare il posto a qualcun altro. Si attendono nuovi aggiornamenti da parte di Mediaset.