Alfonso Signorini a Mattino 5 per presentare il suo libro: nessun riferimento al caso lanciato da Fabrizio Corona

Alfonso Signorini continua a essere ospite delle trasmissioni Mediaset per pubblicizzare il suo ultimo libro pubblicato con Mondadori, Amami quanto io t'amo. Ancora una volta, come per il caso della sua partecipazione a Dentro la notizia nessun riferimento relativo al terremoto mediatico che si è scatenato dopo la sera di lunedì, quando Fabrizio Corona ha lanciato le sue indiscrezioni e le sue accuse nella puntata "Il prezzo del successo" su Falsissimo.

Il comportamento di Mediaset nei confronti di Alfonso Signorini

Questo comportamento di Mediaset nei confronti di Alfonso Signorini può essere letto in due modi completamente opposti. E al momento è impossibile stabilire con certezza quale dei due corrisponda alla realtà. La prima lettura è quella di un sostegno blindato. Facendo continuare Signorini a promuovere il suo libro nei programmi aziendali, senza alcun riferimento al caso, Mediaset invierebbe un segnale chiarissimo: l'azienda è compatta accanto al suo conduttore. Non solo non lo scarica, ma gli garantisce visibilità e lo tratta come se le accuse di Corona semplicemente non esistessero. Un muro compatto. Una strategia del silenzio che equivale a un sostegno totale. Nell'attesa di capire quel che sarà.

Ma ecco, la seconda lettura. Più strategica. Mediaset mantiene Signorini in video per non dare l'impressione di cedere immediatamente alle accuse, ma senza esporlo a domande sul tema. Una sorta di "normalizzazione forzata" che non equivale necessariamente a un endorsement definitivo. In altre parole: teniamolo in video per ora, ma vediamo cosa succede lunedì.

La seconda parte dell'inchiesta di Fabrizio Corona

Perché lunedì prossimo Fabrizio Corona pubblicherà la seconda parte della sua inchiesta. E secondo fonti vicine a Cologno Monzese – come già rivelato da Fanpage.it – sarà proprio quella puntata a determinare gli sviluppi della vicenda. Al momento l'azienda non ha rilasciato alcun comunicato ufficiale sulla vicenda. E questa assenza di dichiarazioni ufficiali – unita però alla presenza continuativa di Signorini nei programmi – rende ancora più difficile interpretare la strategia. È un silenzio che protegge? O è un silenzio che aspetta?