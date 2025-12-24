Alfonso Signorini e Marina Berlusconi festeggiano 30 anni di Chi nonostante le accuse di Corona: sui social, commenti chiusi

Nel giorno in cui Chi compie trent'anni, Alfonso Signorini si trova a vivere uno dei paradossi più stranianti della sua carriera. Da una parte i festeggiamenti per un traguardo storico, con tanto di edizione da collezione e i complimenti pubblici di Marina Berlusconi. Dall'altra, le accuse pesantissime di Fabrizio Corona che continuano a risuonare, amplificate dalla seconda puntata de Il Prezzo del Successo andata in onda pochi giorni fa.

E sui social, sponda Instagram, il post celebrativo dei 30 anni del settimanale di gossip ha i commenti chiusi. Una precauzione inevitabile dopo la shit storming delle ore passate.

L'articolo di Marina Berlusconi per Alfonso Signorini

L'articolo firmato da Marina Berlusconi sul numero speciale di Chi non è una semplice congratulazione di circostanza. La presidente di Mondadori ha scelto di mettere nero su bianco una difesa articolata del giornalismo praticato da Signorini, proprio mentre altri cercano di demolire quella stessa reputazione.

"Alla guida di Chi dal 2006 all'inizio del 2023, il settimanale ha vissuto la brillante stagione di Alfonso Signorini, che due anni fa ha lasciato il timone al suo storico braccio destro Massimo Borgnis, conservando la direzione editoriale", scrive Marina Berlusconi, tracciando il profilo di quasi due decenni che hanno ridefinito il gossip italiano.

Il "gossip di qualità" contro le accuse di scandalo

La tesi sostenuta dalla presidente di Mondadori collide frontalmente con la narrazione che Corona sta costruendo attraverso Falsissimo. Dove l'ex re dei paparazzi parla di abusi di potere e dinamiche opache, Marina Berlusconi disegna invece un percorso professionale impeccabile: "Tutti grandi professionisti, che hanno inventato un vero e proprio genere giornalistico nel nostro Paese: quello del gossip di qualità".

Il punto centrale dell'articolo è proprio la distinzione tra due modi di fare cronaca rosa: "C'è chi ha sempre continuato a guardarlo con sospetto, confondendolo con la curiosità morbosa. Ma la differenza è netta. C'è un modo di fare cronaca rosa che rispetta i protagonisti e il lettore, che non si ferma alla superficie, che sa distinguere tra il racconto e l'invadenza".

La definizione che Marina Berlusconi dà del lavoro di Signorini sembra rispondere, senza nominarlo, proprio al tipo di giornalismo praticato da Corona: "Questa è stata la forza di Chi: dare leggerezza senza mai cadere nella banalità, incuriosire senza ferire, informare senza spettacolarizzare".

La strategia del silenzio

Dal 15 dicembre, data della prima puntata di Falsissimo, Signorini non ha replicato pubblicamente alle accuse. Poche parole per dire che "è tutto ai suoi legali" e due ospitate in tv per parlare esclusivamente del libro, a Dentro la notizia e a Mattino Cinque.

La seconda puntata de Il Prezzo del Successo ha rilanciato le accuse, aggiungendo dettagli e testimonianze. Corona non si ferma, anzi rilancia anche dal Palazzo di Giustizia dove, nella giornata di ieri, è stato ascoltato dalla Procura. E Signorini continua a non rispondere, almeno non in modo diretto. Ci sono ormai due narrazioni contrapposte, due strategie. Una d'attacco, l'altra di difesa.