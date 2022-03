Elettra Lamborghini condurrà un programma tutto suo, dove e quando Elettra Lamborghini condurrà un programma sul Nove, a partire dal prossimo aprile. Si tratterà di uno show comico, che rappresenta la prima esperienza da conduttrice della cantante.

A cura di Ilaria Costabile

La notizia di Elettra Lamborghini conduttrice di un nuovo programma che andrà in onda prossimamente in tv, si rincorre ormai da giorni. La cantante che ha già avuto esperienze fuori dal mondo della musica, e ultimamente le è stata anche affidata la conduzione della finale di Miss Italia, inizierà molto presto una trasmissione sul Nove, dove non sarà totalmente da sola, ma si tratta comunque di una prima serata e rappresenta senza dubbio una nuova prova per la cantante.

Elettra Lamborghini condurrà uno show comico

Stando a quanto riportato da Davide Maggio, si tratta di uno show comico nel quale sarà accompagnata dal duo comico dei Panpers, ovvero Andrea Pisani e Luca Peracino, che la aiuteranno ad affrontare questa nuova avventura televisiva, dal momento che hanno alle spalle la partecipazione ad uno show importante come Colorado, dove per diverso tempo sono stati tra i personaggi più amati e seguiti. Proprio con la trasmissione di Italia1, infatti, c'è un legame ben preciso, perché questo nuovo programma sarà prodotto da Colorado Café e, quindi, non è escluso che possano esserci alcuni comici che hanno fatto parte del cast del noto contenitore serale. Tra i nomi più chiacchierati ci sono Valentina Persia, Giovanni Cacioppo, Alessandro Bianchi, Francesco Cicchella, Maurizio Battista.

Le altre esperienze in tv

Il prossimo aprile, quindi, potremmo avere un nuovo programma su Nove affidato ad Elettra Lamborghini che, quindi, si addentra sempre di più nel mondo dello spettacolo. Dopo essere stata l'opinionista della scorsa edizione dell'Isola dei Famosi e dopo che le è stato affidata la conduzione insieme ad Alessandro Di Sarno, dell'ultima edizione di Miss Italia, la cantante di "Musica e il resto scompare", portata a Sanremo 2020, è pronta per immergersi in questa nuova avventura, in cui potrà fare sfoggio della sua simpatia e della sua spontaneità che in un programma comico sono a dir poco essenziali.