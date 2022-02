“Tananai condurrà un programma tutto suo oppure Sanremo, me lo sento” Tutti vogliono Tananai. Aka7even se la ride: “Avrà un programma tutto suo o condurrà Sanremo” e su Twitter spunta il programma fake: “TanaRai”.

Fenomeno Tananai. Indiscutibile. Dopo l'ultimo posto al Festival di Sanremo 2022, il cantautore e rapper ha letteralmente conquistato la vetta dei cuori di fan, addetti ai lavori, avventori occasionali. Non c'è giorno in cui non si parli di lui, del suo modo di fare, della sua vis trascinante e spontanea. Tutti lo vogliono, dalle lettere aperte che lo sventolano come vessillo contro la mascolinità tossica a chi gli chiede a voce alta di pensare alla televisione, di fare un programma tutto suo. Come Aka7even che scherza – mica tanto – su Twitter: "Qui lo dico, qui lo nego: Tananai o condurrà qualche programma tutto suo, o condurrà Sanremo. Me lo sento". Lo stesso Tananai ha risposto con il suo solito modus: "Qui lo dico, qui lo nego: sono mezzo ubriaco".

Il successo e il racconto a Fanpage.it

Tananai la vive con estrema normalità, come ha raccontato a Fanpage.it: "Io li ho sempre usati così i social, non mi sentivo di dovermi comportare diversamente perché c'era un pubblico più ampio. Anche perché poi, in realtà, nella mia testa mi dirò che continueranno a seguirmi le persone che mi seguivano prima, mi sono fatto qualche fan in più poi non è che cambia molto". Il futuro per adesso resta la musica: "Discograficamente parlando adesso stiamo facendo cose, lavoriamo a nuova musica, perché di base quello devo fare. Questa esperienza mi sta lasciando così tanto che ho bisogno di prendermi un attimo per fare altra musica".

TanaRai, il finto programma su Twitter

Le richieste del web però sono serie. Al punto che su Twitter c'è chi gli ha già preparato un finto promo per un finto programma, che a parere di chi scrive andrebbe realizzato solo per premiare l'idea geniale: TanaRai. Questo ragazzo sta vivendo il più classico dei sogni: le date sold out, il cambio di venue per la grande richiesta, il suo nome sulla bocca di tutti.