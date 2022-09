Eleonoire Ferruzzi litiga con Luca Salatino nella notte dopo essersi dichiarata, interviene Soraia Nella notte, Eleonoire sfoga tutta la sua delusione per le attenzioni non ricambiate da parte di Luca. Lui sbotta: “Che non facesse passare messaggi sbagliati o faccio un macello”. E ribadisce: “Stavo solo scherzando”. Soraia interviene sui social e se la prende con qualcuno dei concorrenti.

A cura di Giulia Turco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Luca Salatino ha avuto un’accesa lite con Eleonoire Ferruzzi in piena notte. Dopo che in puntata la concorrente ha confessato il suo interesse per l’ex tronista, intorno alle 3 e 30 del mattino Eleonoire ha sbottato davanti alle attenzioni non ricambiate. Un bel fraintendimento che è degenerato in un confronto di gruppo nel quale sono scesi in campo anche altri coinquilini e la stessa Soraia Cerruti alla quale non è affatto piaciuto il trattamento riservato a Salatino da alcuni concorrenti.

La lite scoppiata tra Luca Salatino ed Eleonoire nella notte

L’ex tronista è stato accusato da Eleonoire di “avergliela fatta credere”. Secondo la concorrente, appoggiata da alcuni inquilini, Saltino avrebbe sbagliato ad avvicinarsi a lei, a cercarla per una battuta o un gesto affettuoso. Lui non l’ha preso affatto bene, anzi si è sentito attaccato. “Che non facesse passare messaggi sbagliati o faccio un macello”, si è sfogato. “Sono entrato da fidanzato, l’ho detto dal giorno zero. Lei mi ha detto che gliel’ho fatta credere, ma cosa? Stavo solo scherzando. Per me esiste solo la mia donna”. Eleonoire, profondamente risentita, ha preferito mettere un punto alla questione scegliendo di interrompere il rapporto con Luca. “Io sono fatta di carne e ossa, non sono fatta di mer*a. Stavo provando un’attrazione per te, per te è sempre stato un gioco?!”.

Soraia interviene sui social e prende le difese di Luca

Lo scontro avvenuto nella notte non è affatto sfuggito alla fidanzata di Luca, Soraia, che in mattinata è intervenuta sui social per prendere le sue difese. A spazientire l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non è stato il comportamento di Eleonoire, ma quello di Sara Manfuso che, davanti all’interesse dell’inquilina, l’avrebbe spronata a provarci con Luca. “Colei che è stata la rima ad incoraggiarla in questa cosa e ora dice che scherzava. Scusate ma non ho resistito”, si sfoga Soraia. “La falsità di alcune persone non ha limiti. Luca non ha sbagliato niente es era palese che scherzava con Eleonoire”.