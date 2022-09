Elenoire Ferruzzi confessa l’interesse per Luca Salatino al GFVip: “Non mi interessa che è fidanzato” Elenoire Ferruzzi ha confessato di essere attratta da Luca Salatino: “Mi piace, parecchio” ha ammesso ad Antonella Fiordelisi, poi con Sara Manfuso immagina il loro matrimonio.

Luca Salatino concorrente del Grande Fratello VIP ha già fatto breccia nel cuore di alcuni dei suoi inquilini: è diventato l'uomo più conteso della casa per ora. Dopo Alberto De Pisis, anche Elenoire Ferruzzi ha ammesso di provare un forte interesse nei confronti del romano, ex tronista di Uomini e Donne. Alcuni utenti Twitter hanno ripreso dalla diretta su Mediaset Play alcuni momenti della giornata nei quali la gieffina confessa i suoi sentimenti: "Non mi interessa che è fidanzato", poi immagina ad alta voce il loro matrimonio.

Le confessioni di Elenoire Ferruzzi

Già da ieri su Twitter gli utenti appassionati del GF Vip hanno cominciato a parlare dei "Saltuzzi", così come li hanno soprannominati: Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino si sono spesso mostrati vicini, complici, e in alcune occasioni si sono lasciati andare a loro confessioni private. Una bella amicizia che per la gieffina però potrebbe essersi già trasformata in amore. In un video condiviso da un utente si vede la Ferruzzi confrontarsi con Alberto De Pisis il quale le ha fatto notare che l'ex tronista è molto innamorato della fidanzata, Soraia Allam Ceruti: "È molto innamorato, è anche molto protettivo". Immediata la risposta di Elenoire: "A me non me ne può fregar de meno, non è innamorato per niente".

Nelle ultime ore sono spuntati fuori altri video. Prima la confessione diretta ad Antonella Fiordelisi – "Anche se è fidanzato, ma non me ne frega un ca*zo. A me piace, parecchio" – Poi quella a Sara Manfuso. A lei ha rivelato di essere preoccupata per i suoi sentimenti: "In tutto non mi freghi, ma in questo…Ho gestito di tutto la mia vita, le cose lavorative, ma questo è un campo minato".

"Il tempo avanti c'è, quello che senti non puoi negarlo, è lì e non ci puoi far niente. Io penso che sia una cosa che si può sviluppare in un percorso tortuoso, lui non ci arriva subito a questa cosa, se ci arriva" il consiglio della sua inquilina.

Elenoire Ferruzzi immagina il suo matrimonio con Luca Salatino

Al tavolo con Alberto, Antonella e Sara la gieffina ha continuato a parlare del suo interesse per l'inquilino romano. La Manfuso rompe il ghiaccio e le fa notare: "Te lo si legge in faccia". Con la mano sul volto, la Ferruzzi non ha più resistito ed ha confessato: "Io non ce la faccio, tu sarai testimone di nozze". E' così partito il racconto immaginario del matrimonio con Luca Salatino: "Io già adesso ho in testa tutto il castello pazzesco, rinascimentale, con la sala. Io ho già in testa il vestito da sposa". "Un costume da bagno con lo strascico?" dice Alberto che fa sorridere tutte, "Stupendo" la replica.