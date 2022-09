GF Vip, Alberto De Pisis e l’interesse per Luca Salatino: “É l’unico che si avvicina al mio genere” La prima notte nella casa del Grande Fratello Vip è già tempo di confessioni. Alberto De Pisis, influencer ed ex fidanzato di Taylor Mega, ha raccontato di provare un interesse nei confronti di Luca Salatino, ex tronista di Uomini e Donne: “É l’unico che si avvicina al mio genere”.

A cura di Elisabetta Murina

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Lunedì 19 settembre è iniziata la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Tra i concorrenti diversi volti noti del mondo dello spettacolo, tra cui Pamela Prati, Giovanni Ciacci, Elenoire Ferruzzi, Luca Salatino e Alberto De Pisis. Proprio quest'ultimo, influencer ed ex fidanzato di Taylor Mega, ha raccontato di provare un interesse per il coinquilino, ex tronista di Uomini e Donne e fidanzato con Soraia.

La confessione di Alberto De Pisis

La prima notte nella casa del Grande Fratello Vip è già tempo di confessioni. Alberto De Pisis, influencer spesso ospite del salotti di Barbara D'Urso e in passato fidanzato di Taylor Mega, ha raccontato a Elenoire Ferruzzi e Sara Manfuso la sua prima impressione sui coinquilini. L'attenzione del gieffino si è soffermata in particolare su Luca Salatino, che da poco ha partecipato al programma Uomini e Donne come tronista, scegliendo come compagna la corteggiatrice Soraia Ceruti. "La prossima volta che ci fanno scegliere qualcosa, metti me con Luca per piacere?", ha detto scherzando alle compagne d'avventura. E ha poi aggiunto scherzando: "È l'unico che si avvicina al mio genere. Lui è molto verace, poi è un bonaccione. Sai che non gli ho ancora parlato perché mi mette soggezione, io alla fine sono timidino" (Qui video completo).

Lo sfogo di Luca Salatino per la mancanza di Soraia

L'interesse di Alberto De Pisis non sembra però essere ricambiato da Luca Salatino, che è innamorato della sua Soraia. Questa mattina infatti il gieffino si è svegliato con una grande nostalgia della fidanzata, con cui il rapporto è ormai sempre più solido nonostante le distanze iniziali. "Questa cosa è bella perché significa che sono innamorato. L'ho aspettata tanto", ha detto tra le lacrime- "Quando mi sveglio e non la trovo mi manca. È un’esperienza per noi, ci legherà ancora di più".