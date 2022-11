Edoardo Tavassi si dichiara a Micol Incorvaia, lei: “Il GF Vip non sarebbe lo stesso senza di te”

"Tra queste concorrenti c'è la donna della mia vita, la madre dei miei figli". Sono state queste le prime parole di Edoardo Tavassi al Grande Fratello Vip. L'ex naufrago, ora concorrente del reality di Canale 5, è pronto a rimettersi in gioco anche dal punto di vista sentimentale. E c'è una ragazza che ha già catturato la sua attenzione: Micol Incorvaia. Ora sembra che anche la diretta interessata ricambi una certa curiosità nei suoi confronti, tanto da lasciare una porta aperta a questa conoscenza. Sarà forse l'inizio di un nuovo flirt nella casa più spiata d'Italia?

Fin dai primi giorni nella casa del GF Vip, Edoardo ha espresso il suo interesse nei confronti di Micol Incorvaia. Parlando con Edoardo Donnamaria infatti aveva rivelato di trovarla carina e di pensare di avere con lei alcune cose in comune. L'ex naufrago sta ora giocando a carte scoperte e ha ammesso davanti alla diretta interessata (e ad altri coinquilini) cosa pensa di lei: "Abbiamo un sacco di cose in comune e ha un sacco di caratteristiche che mi piacciono. È una bellissima ragazza, obiettivamente mi piace. Qui è un percorso molto lungo, sto cercando di capire".

Al tavolo con alcuni degli altri coinquilini, Micol Incorvaia ha spiegato cosa pensa di Edoardo, lasciando una porta aperta alla possibilità che, con il tempo, il loro rapporto diventi qualcosa in più di un'amicizia. Tra loro c'è un'affinità caratteriale nata solamente in pochi giorni, dal momento che entrambi sono entrati dal GF da appena una settimana:

Io in realtà pensavo di essere la madre dei tuoi nipoti più che dei tuoi figli. Detto ciò riconosco anche io, da quando c'è stata la puntata, le stesse affinità caratteriali e ammetto, confermo che questo Grande Fratello per me non sarebbe lo stesso senza di te.