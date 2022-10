Edoardo Donnamaria critica Antonino Spinalbese: “Ha dimostrato una cattiveria estrema” Edoardo Donnamaria esprime il suo dissenso nei confronti del comportamento di Antonino Spinalbese, ritenendolo “estremamente cattivo” e capace di approfittarsi delle debolezze altrui.

A cura di Ilaria Costabile

Ormai nella casa del Grande Fratello Vip è evidente che alcune antipatie si siano consolidate e, quindi, non è facile pensare che possano esserci delle riconciliazioni da qui alle prossime settimane. Tra i concorrenti che continuano a dimostrare un certo astio reciproco ci sono Edoardo Donnamaria e Antonino Spinalbese, quest'ultimo sembra aver accumulato non poco rancore, come racconta anche il volto di Forum durante un confessionale nella puntata di giovedì 27 ottobre.

Le considerazioni di Edoardo Donnamaria su Spinalbese

Chiamato da Alfonso Signorini per palesare la sua preferenza in merito a chi degli inquilini dovesse finire al televoto e risultare tra i preferiti della prossima settimana, Edoardo Donnamaria chiede al conduttore un breve momento per esplicitare un suo pensiero circa il comportamento adottato da Spinalbese, non solo nei suoi confronti:

Ti faccio una brevissima considerazione, ho visto un Antonino chiudermi le porte in faccia, sono due settimane che non mi rivolge la parola, mai, neanche buongiorno e buonasera, per una nomination, l'ho sentito dire delle cose di una cattiveria estrema, che non sto qui a ripetere, non lo avete fatto notare voi, non è il caso che lo faccia io, ho visto Antonino riempirsi d'orgoglio vedere una ragazza fuori che non sa come comportarsi, una ragazza dentro che cerca le sue attenzioni, l'ho visto farsi forza delle debolezze degli altri, non parlo solo di me, ma anche di Nikita, perché spero che si veda da casa, quando io mi abbatto qua dentro lui improvvisamente si riprende e mette su un sorriso che dimostra tanta cattiveria, però, non lo voglio nominare oggi, perché so che questa non è la nomination per eliminare ma per essere il favorito e non credo che meriti questa possibilità.

L'astio tra Antonino Spinalbese ed Edoardo

Non è la prima volta che Edoardo fa notare come gli atteggiamenti di Antonino Spinalbese siano stati particolarmente aggressivi nei suoi confronti, con esternazioni anche piuttosto gravi. Parlando con Luca Salatino, infatti, l'hairstylist aveva quasi minacciato Donnamaria, dicendo: "Non si deve avvicinare a me" e in un altro momento in cui c'era stato un confronto, faccia a faccia, tra i due, gli aveva detto: "Ti faccio vedere fuori", il tutto dopo la famosa nomination che ha segnato la fine della loro interazione nella Casa. A questo, poi, si aggiunge la questione "Antonella Fiordelisi", che da sempre sembra non essere chiara circa i suoi sentimenti nei confronti tanto di Antonino, quanto di Edoardo.