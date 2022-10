Antonino Spinalbese contro Edoardo Donnamaria: “Sei un cogl**ne, ti faccio vedere fuori da qui” Dopo la puntata di giovedì 13 ottobre, Antonino Spinalbese ed Edoardo Donnamaria si scontrano in giardino. L’hairstylist non le manda a dire e accusa l’inquilino di essere un ragazzino per averlo nominato.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo la puntata del Grande Fratello Vip, come sempre, si accendono gli animi dei gieffini che quindi parlano di quanto è accaduto durante la messa in onda e soprattutto discutono sulle nomination. Tra i faccia a faccia più accesi c'è quello tra Antonino Spinalbese ed Edoardo Donnamaria. I due non hanno timore di dirsi quello che pensano, ma pare che l'hairstylist non abbia preso particolarmente bene il fatto che il volto di Forum lo abbia nominato, dicendogli di aver avuto un comportamento incoerente e da ragazzino.

La discussione tra Antonino ed Edoardo

Antonino Spinalbese è tra i nominati della prossima settimana e questa cosa, ovviamente, non gli è andata particolarmente a genio, motivo per cui non si tira indietro nel fare rimostranze quando e con chi lo ritiene opportuno, per cui parlando con Edoardo Donnamaria non riesce a trattenersi: "Sei un cazzone dai, sei un quaquaraquà non hai le palle e tutto ciò è degno di motivazioni date dal tuo modo di presentarti ieri sera da me, perché io ci tengo, non volevo, io nomino Antonino perché non è una persona vera, ci sta, sei un ragazzino, ci sta". Dal canto suo il romano replica facendogli notare il suo comportamento: "Guarda che reazione stai avendo, sei maturo te? Una persona che da dell'immaturo ad un altro e poi c'ha una reazione da ragazzino non è che.."

Lo scontro si accende e Spinalbese replica un po' alterato: "Vedrai quando usciremo da qui, vedrai", con l'altro che lo riprende: "Ma cos'è una minaccia?". Il gieffino, però, sembra non riuscire a contenere il nervosismo e continua: "No, assolutamente. Sei un senza palle per questo mi comporto così, io sono un uomo. Vai a giocare ai lego, poi ti chiedi il motivo per cui le donne ti trattano così, sei un senza palle, e io che ho speso anche tempo a parlarci". Donnamaria, anche sorpreso da questo modo di fare, chiude la conversazione dicendo: "No, ma hai una bella reazione, bravo. Ora sei vero, prima non eri vero, capisci quando ti dicevo che non eri vero?".

Edoardo si confida con Daniele Dal Moro

Edoardo, però, non ha preso bene questo confronto e parlando con Daniele Dal Moro, il suo compagno di letto, riepiloga quello che è successo con un certo fastidio: "Ha cominciato a farmi vedrai quando uscirai di qua. Ma che cosa? Ma che sei pazzo? Ao a chicco ma chi te se stra***la, ma chi ti credi di essere? Ma questo è matto, c’ha un ego che non finisce più”. Il coinquilino gli si avvicina per dirgli qualcosa all'orecchio, quasi un volergli riportare un episodio che potesse avallare le sue considerazioni e infatti Donnamaria replica piuttosto piccato: "La prossima volta che va sul personale lo faccio mette a piagne, sto cretino. No no, io mica mi metto a rispondere come un animale dicendo sto coglione, lo faccio con eleganza e vediamo la sua reazione".