Antonino Spinalbese su Edoardo: “Ciabatte rosa, magliettina, sempre con Alberto, pensavo fosse gay” Al Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese ha sostenuto di avere rintracciato una certa ambiguità nel comportamento di Edoardo Donnamaria, che sarebbe cambiato drasticamente nel giro di alcune settimane. Ecco cosa ha detto ad Alberto De Pisis.

A cura di Daniela Seclì

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Al Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese ha espresso le sue perplessità circa alcuni comportamenti tenuti da Edoardo Donnamaria nella casa. Ritiene che il concorrente abbia avuto un atteggiamento ambiguo soprattutto nei confronti di De Pisis. L'ex compagno di Belén Rodriguez, poi, ha spiegato ad Alberto che era convinto che Edoardo fosse omosessuale.

Cosa ha detto Antonino Spinalbese su Edoardo Donnamaria

"Lui si era presentato con quelle ciabattine rosa, con il jeans aderente, la magliettina bianca attillata e stava sempre con te. Io dentro di me…": ha dichiarato Antonino. Alberto De Pisis lo ha interrotto: "Guarda che l’orientamento sessuale una persona non ce l’ha scritto in fronte". Spinalbese ha insistito elencando una serie di aspetti, che lo avrebbero convinto dell'interesse di Edoardo per gli uomini:

Sì, però, certi atteggiamenti, che uno ti viene sempre sopra, tutti questi modi qua mi hanno dato da pensare che a lui piacessero gli uomini. Non perché avesse le ciabatte rose, sono state una serie di cose. I modi che aveva nei tuoi confronti all'inizio, era particolare. Cioè, non voglio dire che uno che si mette le ciabatte rosa sia gay, assolutamente no. Ciabatte rosa, il pantalone un po' attillato, la magliettina, sempre sopra di te, il bacio, il massaggio, la carezza. Dentro di me ho fatto uno più uno.

Antonino Spinalbese ritiene che Edoardo Donnamaria sia ambiguo

Antonino Spinalbese, infine, ha rimarcato un presunto cambio di rotta da parte di Edoardo Donnamaria. A suo dire, dopo la messa in onda di un video che ritraeva il rapporto che si era instaurato tra lui e Alberto De Pisis, Donnamaria avrebbe modificato il suo comportamento con il concorrente: