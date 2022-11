“É falsa e anche una brutta persona”, Micol Incorvaia attacca Oriana Marzoli al GF Vip É scontro tra Oriana Marzoli e Micol Incorvaia durante la puntata del 21 novembre del Grande Fratello Vip. La scintilla è nata da una questione rimasta in sospeso in settimana, per la quale l’influencer si è sentita presa in giro. “Non è solo falsa, è anche una brutta persona”, ha detto Micol. “Sei pazza, si vede”, ha risposta la diretta interessata.

A cura di Elisabetta Murina

É scontro tra Oriana Marzoli e Micol Incorvaia nel corso della puntata del 21 novembre del Grande Fratello Vip. Tra le due concorrenti non scorre buon sangue: durante la settimana infatti l'influencer venezuelana ha più volte attaccato la coinquilina, sia per alcuni aspetti estetici (le ha detto di avere i "capelli sporchi") sia per il suo atteggiamento. In mezzo alla questione anche Antonella Fiordelisi, che con Oriana ha creato un bel rapporto d'amicizia e che non sopporta Micol per via del suo passato con Eodardo Donnamaria.

Antonella Fiordelisi e il commento su Micol Incorvaia

Nei giorni scorsi Antonella si è avvicinata a Micol per via di una scommessa fatta con Eodardo Tavassi: doveva passare con la coinquilina un'intera giornata. Ma la ragazza si è subito insospettita non riuscendo a capire il motivo di questa improvvisa apertura. La schermitrice, in diretta, ha allora chiarito la questione: "Non mi sta antipatica, però quella sera abbiamo fatto una scommessa e dovevo per forza a Micol. Non l'ho fatto contro voglia, dovevo recitare in quel caso. Lei ha reagito male perché pensava la stessi prendendo in giro".

La discussione tra Oriana Marzoli e Micol Incorvaia in puntata

Micol ha subito detto la sua rispondendo prima ad Antonella e poi tirando in mezzo Oriana, che le ha rivelato inconsapevolmente l'inganno e con cui in settimana c'è stato un acceso scontro:

La penitenza non era quella di recitare, ma di avvicinarti a me per 24 ore. L'intendo di Edoardo Tavassi era puro e libero da ogni malignità. Io sul momento ho pensato di essere stata presa in giro. Oriana non è solo falsa, è anche una brutta persona.

L'influencer venezuelana ha subito replicato in modo diretto e piccato, arrivando ad alzare la voce: "Dice che sono una provocatrice, che la toccavo. Anche tu stavi urlando, io non mi avvicino e non tocco nessuno. Sei una pazza, si vede. Non ti ho fatto niente, è ridicolo. Fai la ragazza santa ma non lo sei per niente".