Dove vedere la Messa di Capodanno oggi in tv con Papa Francesco: orario e canale Papa Francesco celebrerà la tradizionale Messa di Capodanno dalla Basilica di San Pietro. Su Rai1, la diretta avrà inizio alle ore 09:50. Sarà possibile seguire la funzione religiosa sia in tv che in diretta streaming.

A cura di Daniela Seclì

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Natale 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Come ogni anno, Papa Francesco celebrerà la tradizionale Messa di Capodanno dalla Basilica di San Pietro. Per chi intende assistere alla funzione religiosa, l'appuntamento è domenica 1 gennaio 2023. La Santa Messa avrà inizio alle ore 09:50 e sarà possibile seguirla sia in tv, che in diretta streaming.

Dove vedere la Messa con Papa Francesco il 1º gennaio 2023 in TV

Domenica 1 gennaio 2023, in occasione della Giornata Mondiale della Pace, Rai1 trasmette la Santa Messa celebrata da Papa Francesco. La diretta, a cura del TG1 e di Rai Vaticano, avrà inizio alle ore 09:50 e terminerà alle ore 11:20. La telecronaca sarà a cura di Ignazio Ingrao, mentre la regia sarà affidata ad Antonella Rossi. Rai1 non è l'unica rete televisiva che trasmetterà in diretta la Santa Messa di Capodanno celebrata da Papa Francesco. La funzione religiosa sarà disponibile in diretta anche su Canale5 e su Tv2000, canale 28 del digitale terrestre. In entrambi i casi, a partire dalle ore 10:00.

Come vedere la messa di Capodanno 2023 in streaming

Le soluzioni non mancano anche per chi, la mattina di Capodanno, volesse seguire la Santa Messa celebrata da Papa Francesco, ma non ha a disposizione un televisore, perché magari fuori casa. È possibile, infatti, assistere al rito religioso sia su smartphone che su tablet. Basta collegarsi alle ore 10:00 al sito RaiPlay, piattaforma di streaming Rai (Clicca qui per accedere alla diretta di Rai1). È possibile assistere alla diretta della Santa Messa di Capodanno di Papa Francesco anche su MediasetInfinity, sul canale YouTube di Vatican News e sulla relativa pagina Facebook. Dunque, ricapitolando, è possibile seguire la Santa Messa di Capodanno in diretta su Rai1, Canale5 o TV2000. In streaming su RaiPlay, MediasetInfinity e Vatican News. L'appuntamento è alle ore 09:50.