Diamante Crispino da portiere del Napoli a Temptation Island: l’ex azzurro nel cast con la fidanzata Bernadette

Spunta un retroscena sportivo sulla quinta coppia ufficiale di Temptation Island 2026. Diamante Crispino, il fidanzato che non si decide a fare la proposta di matrimonio alla fidanzata Bernadette, è un calciatore cresciuto nel vivaio della SSC Napoli e arrivato in prima squadra con Benitez.

Immagine generata con uso di IA

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Dietro i volti di Diamante e Bernadette, la quinta coppia ufficiale annunciata per Temptation Island 2026, si nasconde un trascorso nel calcio che conta. Il 31enne campano che sta facendo discutere per i suoi tentennamenti di fronte alle richieste di matrimonio della compagna è infatti Diamante Crispino, un portiere professionista con un passato tra le file della SSC Napoli. La storia della coppia, legata da ben sedici anni, si arricchisce così di un dettaglio che sposta i riflettori anche sul mondo del calcio minore e delle giovanili azzurre.

Chi è Diamante Crispino, dalla primavera del Napoli alla Lega Pro

Cresciuto nel settore giovanile del club partenopeo, Diamante Crispino ha vissuto il momento più alto della sua carriera calcistica nella stagione 2013/2014. In quell'anno, sotto la guida tecnica di Rafa Benitez, il giovane portiere della Primavera venne aggregato stabilmente alla prima squadra come terzo portiere, respirando l'aria dello spogliatoio insieme a campioni del calibro di Gonzalo Higuain, Marek Hamsik e Pepe Reina, l'anno della vittoria della Coppa Italia. Dopo l'esperienza con la maglia del Napoli, Crispino ha iniziato un lungo percorso sui campi di Lega Pro e Serie D, difendendo la porta di club come Como, Siracusa, Bisceglie, Virtus Francavilla e Casertana. Un percorso da atleta professionista abituato alle tensioni del gioco, che ora si prepara ad affrontare dinamiche decisamente diverse nel villaggio dei fidanzati.

Diamante Crispino insieme a Lorenzo Insigne ai tempi in cui giocava nel Napoli

L'avventura a Temptation Island 2026 con Bernardette

La partecipazione al docu-reality, in partenza mercoledì 24 giugno in prima serata su Canale 5, è nata dall'esigenza di Bernadette di dare una svolta a una relazione che va avanti da quando entrambi erano poco più che bambini. La donna ha spiegato di aver scritto alla redazione stanca di ricevere continui rinvii: "Non mi dà spiegazioni e non mi fa nemmeno una promessa per il futuro. Mi aspetto che si decida a fare questo passo, altrimenti saremo costretti a separarci". Dal canto suo, l'ex portiere azzurro ha ammesso di vivere una sorta di blocco interiore che gli impedisce di dare alla fidanzata la stabilità richiesta, vedendo nei 21 giorni di isolamento l'ultima occasione per fare chiarezza. La coppia condividerà il percorso con gli altri protagonisti già annunciati, tra cui Gabriele e Sara, Francesca e Danilo, Giovanni e Sabrina, Cristian e Soraya, e Alessandra e Rosario sotto l'occhio vigile di Filippo Bisciglia.