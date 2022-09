Dayane Mello contro Ginevra Lamborghini: “A chi non piacciono le donne? Il suo racconto fuori luogo”

Ieri sera tra gli ospiti del GF Vip Party, lo show che commenta e segue la diretta del reality in onda su Mediaset Play, anche Dayane Mello. Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli hanno aperto la puntata con la modella brasiliana, protagonista del programma nella quinta edizione che solo pochi giorni fa aveva dichiarato che si sarebbe dissociata da qualsiasi tipo di reality: "Avevo detto così, ma sono qui per supportare voi". La Mello ha commentato i personaggi che vivono oggi la Casa più spiata d'Italia: "Cercano di copiare i precedenti gieffini", poi la stoccata a Ginevra Lamborghini.

Dayane Mello pensa che i concorrenti di oggi del GF Vip siano tutte copie dei precedenti: "I personaggi oggi cercano di copiare i precedenti partecipanti, è una cosa sbagliata. Devono essere loro stessi. Non devono essere amici di tutti, e devono dire da subito le cose in faccia" le sue parole. A chi pensa che Nikita Pelizon sia simile a lei ha risposto: "Di Dayane nel mondo ce n'è una, il resto è fake".

Poi la stoccata a Ginevra Lamborghini che nei primi giorni in Casa ha già raccontato molto di sé: tra i vari discorsi, anche quello inerente al suo interesse per le donne.

Ho letto un discorso di Ginevra che parlava della cena di Natale, un po' troppo. Poi le piacciono le donne, A chi non piacciono? Vogliono fare quelle storielle lì lesbiche. Io non sono lesbica ma sono bisessuale, ma non ho problemi a dirlo. Arrivare lì e giocare le stesse carte per prendere il pubblico lesbico lo trovo un po' fuori luogo.