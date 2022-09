Dayane Mello: “Con i reality ho chiuso per sempre, la mia salute mentale ora è al primo posto” “La vita reale non di basa su un esperimento sociale, ecco perché ho preso questa decisione”, spiega Dayane ai suoi fan. “Ho passato molto tempo a prendermi cura del mio benessere psicologico per stare meglio, non voglio ricominciare da capo”.

A cura di Giulia Turco

Dayane Mello non comparirà in questa nuova edizione del GFVip alle porte, né ora né in futuro. La modella brasiliana lo ha annunciato sui social, spiegando ai suoi fan che per lei quello dei reality è un capitolo chiuso definitivamente. Dopo una dolorosissima edizione nel 2021, durante la quale venne a conoscenza della morte del fratello Lucas, lo scorso anno Dayane era entrata nelle dinamiche della casa da esterna, con il ruolo di amica fidata per Soleil Sorge.

Perché Dayane Mello ha deciso di dire addio ai reality

“Mi dissocerò da qualsiasi tipo di reality a questo punto, non supporterò nessuno”, spiega via Instagram. Una decisione che sembra segnare un punto di non ritorno, dopo il GFVip in Italia e la sua partecipazione a La Fazenda, il reality brasiliano che le era costato presunte molestie sessuali da parte del concorrente Nego Do Borel. Vicende che hanno coinvolto i suoi legali con un’importante risonanza anche in Italia e che hanno portato un inevitabile trambusto nella vita della modella, mamma della piccola Sofia. “Rispetterò semplicemente il mio pubblico perché so cosa hanno passato per me. Sono su un nuovo percorso della mia vita, non ne faccio più parte”.

Dopo La Fazenda Dayane ha aperto OnlyFans

"La vita reale non di basa su un esperimento sociale, ecco perché ho preso questa decisione”, spiega Dayane ai suoi fan. “Ho passato molto tempo a prendermi cura del mio benessere psicologico per stare meglio, non voglio ricominciare da capo. Voglio amare e rispettare il mio pubblico, che non sarà più usato per aiutare nessuno”. Il riferimento è, probabilmente, al supporto che la fanbase della modella avevano dato lo scorso anno nei confronti di concorrenti come Soleil. Insomma, basta televoto, basta reality per Dayane che ha chiuso le porte anche al rapporto con Rosalinda Cannavò nato nella casa nel 2021: "Ci siamo allontanate tanto", ha ammesso di recente. "Lei ha fatto le sue scelte di vita e per me resta una persona con cui ho fatto un’esperienza lavorativa. Non è una mia amica. L’amicizia è altro". Da allora l'ex gieffina ha continuato a lavorare come modella e ha deciso di aprire una pagina OnlyFans, dove pubblica contenuti esclusivi al costo di 15 euro per gli abbonati.