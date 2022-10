Marco Bellavia lascia il GF Vip, le sorelle Selassié: “Squalifica immediata a questi bulli” Jessica, Clarissa e Lulù Selassié chiedono la squalifica immediata dei concorrenti del Grande Fratello Vip che hanno attaccato Marco Bellavia. L’ex presentatore ha abbandonato il reality per via di alcuni problemi di salute mentale, per i quali non ha trovato sostegno da parte dei compagni.

Anche le sorelle Selassié hanno voluto dire la loro sull'uscita di Marco Bellavia dal Grande Fratello Vip 7. Le principesse Jessica, Clarissa e Lulù, protagoniste della scorsa edizione del reality, hanno chiesto la squalifica immediata dei concorrenti che hanno fatto bullismo nei confronti dell'ex volto di Bim Bum Bam, che soffre di depressione e che non ha trovato alcun sostegno da parte dei compagni.

I commenti di Jessica, Clarissa e Lulù Selassié

Le sorelle Selassié hanno condiviso il post della pagina Trash Italiano, che racchiude alcune delle frasi che i concorrenti del GF Vip hanno rivolto contro Marco Bellavia. "Squalifica immediata a questi bulli", ha aggiunto Jessica Selassié, vincitrice della scorsa edizione del reality. Sulla stessa lunghezza d'onda anche Clarissa: "Ogni anno sempre i soliti errori… certe persone non dovrebbero permettersi di parlare". Infine Lulù, che è rimasta schifata dalla cattiveria e dalla crudeltà delle persone:

Che schifo! Purtroppo la cattiveria finisce sempre per colpire persone fragili e buone, bisogna essere davvero crudeli e senza umanità per dire e fare certe cose a una persona che sta male e lo fa capire più e più volte. Ma un cuore e dei sentimenti non li avete? Fate pena. E comunque siete voi che perdete nella vita

Le urla fuori dalla casa: "Avete fatto bullismo"

Per manifestare la propria delusione riguardo al comportamento riservato a Marco Bellavia, qualcuno si è recato in prima persona fuori dalla porta Rossa di Cinecittà per urlare contro i coinquilini: "Avete fatto bullismo a Marco, str*nzi". "Ma dice a me?" è la risposta di Ginevra Lamborghini, in quel momento fuori al giardino con Antonino Spinalbese, che ha subito cambiato atteggiamento e modo di porsi.