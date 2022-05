Dayane Mello apre profilo Onlyfans: “Perché ho deciso di farlo” Dayane Mello ha deciso di aprire un profilo Onlyfans. “Pubblicherò cose diverse da Instagram”, ha spiegato. Il costo per un mese di abbonamento ammonta a 15 dollari.

A cura di Stefania Rocco

Dayane Mello è stata tra le star della precedente edizione del Grande Fratello Vip. Apparentemente lanciata come un treno ad alta velocità verso una carriera sfolgorante (merito anche delle migliaia di fan guadagnate in tutto il mondo), aveva accettato di fare un reality in Brasile a poche settimane dalla sua uscita dalla Casa. Anche in quel caso era riuscita ad accentrare su di sé la luce dei riflettori, a causa di una vicenda spiacevole che l’aveva vista protagonista nata a partire da una presunta violenza sessuale subita sotto l’occhio vigile delle telecamere, in pieno reality. Uscita da La Fazenda, Dayane aveva negato di essere stata vittima di uno stupro e da quel momento le sue apparizioni televisive si sono diradate. A guadagnarne, a sorpresa, è stata la piattaforma Onlyfans che, a partire da oggi, conta tra le sue web star anche la statuaria modella.

Perché Dayane Mello ha aperto un profilo Onlyfans

A spiegare il motivo della sua iscrizione alla piattaforma è stata la stessa Mello. “Ciao ragazzi, beh vi devo dire che ho aperto il mio OnlyFans e venite a seguirmi. L’ho fatto perché per me la fotografia è arte e vi farò vedere un sacco di posti, quindi non aspettate su Instagram quello che pubblicherò su OnlyFans”, ha spiegato la modella su Instagram, motivando col solito fare rocambolesco la decisione di aprire un profilo sulla piattaforma per soli adulti. Quelle Instagram stories, tuttavia, sono sparite dal suo profilo poche ore dopo essere state pubblicate.

Quanto costa abbonarsi al profilo Onlyfans di Dayane Mello

Se Dayane dovesse riuscire a capitalizzare attraverso Onlyfans l’affetto che le è stato tributato per mesi dai suoi sostenitori in tutto il mondo, i suoi guadagni potrebbero farsi interessanti. Abbonarsi al profilo Instagram della Mello per un solo mese costa 15 dollari. Sono inoltre disponibili opzioni di abbonamento economicamente più vantaggiose ma che prevedono una durata maggiore. Il costo per 3 mesi ammonta a 42,75 dollari (con uno sconto del 5% rispetto all’abbonamento mensile); Per sei mesi, si spendono invece 81 dollari (con uno sconto del 10%). Per garantirsi la possibilità di accedere al profilo di Dayane per un anno, infine, basta spendere 162 dollari.