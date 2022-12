Davide Merigo vince Bake Off Italia, è lui a imporsi nella decima edizione L’architetto di Puegnago del Garda vince la decima edizione del programma in onda su Real Time.

A cura di Andrea Parrella

Davide Merigo è il decimo vincitore di Bake Off Italia, eletto come nuovo miglior pasticcere amatoriale d’Italia nel corso della puntata andata in onda su Real Time venerdì 2 dicembre. Merigo vince il popolare programma portando a casa un premio composto da cinquanta chili di cioccolato e un corso professionalizzante In Cibum tenuto da rinomati maestri pasticcieri.

La vittoria di Merigo arriva a sorpresa, non essendo tra i favoriti del programma. Tuttavia i suoi miglioramenti nel corso delle puntate sono stati evidenti e Davide è stato in grado di conquistarsi i favori dei giudici con il passare delle settimane, tra errori e imperfezioni che non sono mancati. "Sono entrato da architetto ed esco come architetto del gusto", le parole di Davide Merigo prima della finale del programma. Un mantra che evidentemente lo ha aiutato ad imporsi nella finale del programma di Real Time.

Come è andata la finale di Bake Off Italia

Molto combattuta la finale del programma. La prima a uscire dopo la prova creativa è stata la napoletana Ginevra Castaldi, mentre Margherita Cracco è stata eliminata al buio, in seguito alla prova tecnica. L'ultimo atto, quello decisivo dell’ultimissima prova, ha visto Davide sfidare quella che è stata poi la seconda classificata Chiara Chiasso, realizzando un percorso composto da tre ricette ovvero una torta classica da forno, un dolce al piatto e una monoporzione moderna.

Chi è Davide Merigo

Davide Merigo ha 38 anni ed è originario di Puegnago del Garda, in provincia di Brescia, è un architetto e vive insieme alla sua compagna. Un lavoro, il suo, che però non ha amato del tutto, al punto da decidere di lasciarlo per iniziare una nuova avventura da combinare proprio con la sua passione, quella della pasticceria. Il suo progetto, infatti, è la costruzione di un B&B in cui vivere e poter servire i dolci da lui preparati.