Dargen gela X Factor: “Non amo il sangue, a parte quando esce da un punto particolare della donna” X Factor 2022 si apre alle battute infelici o almeno così è stata battezzata quella di Dargen D’Amico detta durante l’ultima puntata del 24 novembre: “Non amo il sangue, a parte quando esce da un punto particolare della donna”. Gelo in studio, sui social è scattata subito la gara all’ultimo meme.

X Factor 2022 è arrivato al quinto Live e nell'ultima puntata di giovedì 24 novembre non ha risparmiato quanto a momenti iconici. Più che iconici, a dire il vero, anche piuttosto imbarazzanti. Autore della frase che ha infiammato i social, gelato lo studio e fatto partire un'esilarante gara all'ultimo meme, non poteva che essere lui: Dargen D'Amico. Ma andiamo con ordine.

Nel corso della puntata si parlava dello scontro tra titani al quale si sta andando incontro, via via verso la puntata finale programmata su Sky Uno e NowTV l'8 dicembre, e la conduttrice Francesca Michielin, ironizzando, si è lasciata scappare che il pubblico a casa vuole vedere scorrere il sangue tra i concorrenti. Il senso più metaforico ha lasciato spazio a quello letterale, quando Dargen D'Amico ha sentenziato: "Dobbiamo rispettare queste regole perché da casa vogliamo il sangue. Non amo il sangue, a parte quando esce da un punto particolare della donna".

Gelo in studio, Fedez basito F4, Ambra Angiolini per stemperare: "Io adesso non ce le ho più". Ancora una volta il giudice si è distinto per un'ironia che attecchisce molto sui social e anima lo studio del noto talent. A fine puntata: l'eliminazione di Joėlle, giovane promessa di Rkomi, e dei Disco Club Paradiso, che non sono riusciti a primeggiare nel ballottaggio contro i Tropea, gli ultimi componenti del team di Ambra.

E non si è risparmiato nemmeno sul gossip che ha travolto la concorrente Bea e il giudice Rkomi: "Del loro amore sono pieni i rotocalchi”, al che Fedez: “Anche le mie palle”. E nemmeno nei confronti della conduttrice Francesca Michielin: “Perle nascoste e non dico in quale parte del corpo”, a cui è seguita la risposta della cantante: “No, direi che per stasera hai dato, Dargen”.