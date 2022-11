Rkomi infatuato di Beatrice Quinta ad X Factor 2022, lei: “Vediamoci quando finisce il programma” Rkomi ha confessato di provare qualcosa per Beatrice Quinta, durante il live di X Factor il giudice è rimasto incantato dal talento in gara con Dargen D’Amico: “Quando ci siamo guardati mentre ti esibivi è scattato qualcosa dentro di me”. La cantante l’ha frenato: “Ne parleremo dopo XFactor”

Pare che tra Rkomi e Beatrice Quinta sia nato un certo feeling. La giovane cantante siciliana, talento di X Factor 2022 del Roster di Dargen D'Amico, nella scorsa puntata si è esibita sulle note di Fiori rosa, fiori di pesco di Lucio Battisti in una veste inedita ed electro dance. Nel corso della performance si è avvicinata al giudice Rkomi, guardandolo fisso negli occhi: il cantante avrebbe percepito alcune vibrazioni in quegli sguardi e ha deciso di confessarglielo: "Volevo chiederti se per te è successo lo stesso".

In un mini clip reso pubblico dal profilo Instagram di X Factor, andato in onda nel daily di ieri pomeriggio, è stato svelato un certo feeling tra Rkomi e Beatrice Quinta. Il giudice si sarebbe infatuato dell'allieva di Dargen D'Amico. "Sono un po' imbarazzato, ieri quando ci siamo guardati mentre ti esibivi è scattato qualcosa dentro di me. Credo che qualcosa sia successo, volevo chiederti se per te è lo stesso" le ha confessato. La cantante è apparsa però titubante, gli ha spiegato che "guardarsi con altri occhi" oggi potrebbe creare ostacoli nel suo percorso nel talent show. "Parliamone quando finisce X Factor, che dici? Potrebbe metterti in una posizione scomoda" ha risposto prima di provocarlo: "Anche se io sono fan delle posizioni scomode. Vuoi un abbraccio?".

Rkomi è single dopo la storia con Paola Di Benedetto

Mirko Manuele Martorano, nome d'arte di Rkomi, attualmente è single dopo la rottura da Paola Di Benedetto. Con la conduttrice televisiva e radiofonica, al timone di Hot Factor, ha avuto una storia d'amore durata però pochi mesi. Dopo la rottura aveva rinnegato la relazione confessando di non averle dato troppa importanza. Avrebbe subito voltato pagina e ora sarebbe desideroso di conoscere la cantante nel Roster di Dargen D'Amico, Beatrice Quinta.