Dargen D'Amico non sarà a Domenica In il 18 febbraio, Mara Venier aveva detto: "Lo aspetto" Dargen D'Amico non risulta nella lista ufficiale degli ospiti di Domenica In del 18 febbraio. Mara Venier lo aveva invitato pubblicamente. Cambio di programma o l'invito è stato declinato o rimandato?

Dargen D'Amico non risulta tra gli ospiti della puntata di Domenica In in onda il 18 febbraio. Il nome dell'artista reduce dal Festival di Sanremo 2024 non compare nel comunicato ufficiale che contiene le anticipazioni del consueto appuntamento domenicale con Mara Venier. Nella scorsa puntata, la conduttrice lo ha interrotto mentre parlava di immigrazione, poi ha rimproverato i giornalisti presenti in studio.

Domenica In, tra gli ospiti non c'è Dargen D'Amico: Mara Venier lo aveva invitato

In un'intervista rilasciata nei giorni scorsi ad Aldo Cazzullo per il Corriere della Sera, Mara Venier aveva invitato pubblicamente Dargen D'Amico nel suo programma: "Mi dispiace avere interrotto Dargen, lo aspetto domenica da me". Nella lista degli ospiti di Domenica In diffusa in queste ore, si legge che Mara Venier avrà nel suo salottino: i Ricchi e Poveri, Nek e Francesco Renga, Mr. Rain, Il Tre, Gigliola Cinquetti, Sabrina Ferilli, Sergio Assisi e il cast di Mare Fuori 4, Massimiliano Caiazzo, Matteo Paolillo, Carmine Recano, Giacomo Giorgio, Vincenzo Ferrara e Giovanna Sannino. Nessuna traccia del cantante. Al momento non è stato precisato se l'invito in studio sia stato ritrattato o se lo stesso Dargen D'Amico abbia deciso di non presenziare. Ciò non esclude, ovviamente, che possa essere ospite nelle prossime puntate del programma di Rai1.

Cosa è successo tra Mara Venier e Dargen D'Amico

Nella puntata di Domenica In andata in onda subito dopo il Festival di Sanremo 2024, Dargen D'Amico – rispondendo alle domande dei giornalisti – ha parlato di immigrazione. Ha fatto una premessa, rimarcando come il valore dell'accoglienza sia da sempre radicato nella tradizione del nostro Paese. E ha continuato:

Nel momento in cui ascolto discorsi che si dimenticano del valore istintivo della protezione dei cuccioli, noto che c'è qualcosa che non funziona e questa cosa mi spaventa, mi preoccupa e cerco di comunicarlo. In questo momento, credo che ci sia qualcosa che non funziona nell'istinto dell'essere umano, perché se non proteggi i bambini, niente funzionerà. […] L'Italia è un Paese che si sta rimpicciolendo e ci sono tante occasioni da prendere in considerazione. Non si parla mai del fatto che la bilancia economica dell'immigrazione è in positivo. Quello che gli immigrati mettono nelle nostre casse per pagare le nostre pensioni è più di quello che spendiamo per l'accoglienza.

Mara Venier lo ha interrotto, dicendo che è un tema troppo delicato e che non c'era tempo di affrontarlo in modo appropriato. Poi, i microfoni hanno intercettato il suo sfogo con i giornalisti: "Mi mettete in imbarazzo, non vi faccio parlare più, perché non è questo il momento". In alcune interviste rilasciate dopo l'accaduto, Mara Venier ha ribadito di avere interrotto Dargen D'Amico solo perché non c'era tempo e tanti artisti del Festival di Sanremo 2024 attendevano di esibirsi dopo di lui.