Cosa ha detto Signorini a Katia Ricciarelli pensando di non essere ripreso: la confidenza al GF Vip Al Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha ospitato l’amica Katia Ricciarelli. Mentre pensava di non essere inquadrato, le ha fatto una confidenza.

A cura di Daniela Seclì

Lunedì 12 dicembre è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini ha invitato Katia Ricciarelli, chiedendole di cantare l'Ave Maria per Francesca Cipriani e Alessandro Rossi, freschi di matrimonio. L'artista, infatti, aveva promesso che lo avrebbe fatto alle loro nozze, ma alla fine non si presentata. Per rimediare, ha cantato per loro in diretta tv. Dopo l'esibizione, pensando di non essere ripreso, Alfonso Signorini ha fatto una confidenza all'amica Katia Ricciarelli.

La confidenza di Alfonso Signorini a Katia Ricciarelli

Katia Ricciarelli e Alfonso Signorini sono legati da una lunga amicizia. Il soprano, dunque, non si è tirata indietro quando il conduttore l'ha invitata in puntata per fare una sorpresa a Francesca Cipriani e Alessandro Rossi. La performance ha suscitato alcune perplessità, perché, complice il gelo, l'artista ha manifestato alcune imprecisioni. Mentre i vipponi che avevano assistito alla sorpresa, rientravano nella casa, Alfonso Signorini pensava di non essere ripreso. Così, si è avvicinato all'amica e le ha confidato: "Pensa che io stasera parto per Cortina, stanotte vado a sciare". E Katia Ricciarelli ha replicato ammirata: "Che bello". Il conduttore, poi, si è guardato attorno smarrito accorgendosi di essere in onda ed è tornato alla conduzione, salutando i suoi ospiti.

Alfonso Signorini conduce il GF Vip, poi parte: la reazione di Sonia Bruganelli

Insomma, non si può dire di certo che Alfonso Signorini tema la fatica. Dopo avere condotto una puntata del Grande Fratello Vip fino a notte fonda, il conduttore non è andato a riposare, ma è partito per la montagna che tanto ama. Sui social, in queste ore, ha pubblicato la foto che lo ritrae sorridente tra la neve. Pronto il commento di Sonia Bruganelli: "Tu sei una potenza vera".