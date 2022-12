Katia Ricciarelli stona sull’Ave Maria al GFVip, la performance crea imbarazzo tra i concorrenti In passerella al GFVip la Soprano regala una performance non all’altezza delle aspettative. Gelo tra i concorrenti che, appena rientrati in casa, non riescono a trattenere commenti ironici nonostante la stima della quale gode generalmente la lirica.

A cura di Giulia Turco

Katia Ricciarelli torna al GFVip come ospite speciale. L’occasione è quella giusta per farsi perdonare di non aver partecipato alle nozze di Francesca Cipriani, che l’aveva richiesta come voce durante la cerimonia religiosa. La soprano rimedia esibendosi sulla passerella del GFVip alla presenza di Signorini, anche lui reo del forfait alle nozze. Sulle note dell’Ave Maria però Ricciarelli inciampa su diverse stecche che non passano inascoltate dalle orecchie del pubblico.

Katia Ricciarelli stecca e i vip la prendono in giro imitandola

Purtroppo la performance non è all’altezza delle aspettative. La Soprano stecca più volte, creando un’atmosfera di disagio davanti ai due sposi, il conduttore che li ha simbolicamente uniti in matrimonio (“Per ogni reality della mia vita”, fa promettere a Francesca Cipriani”) e al gruppo di concorrenti in passerella. Su Twitter il pubblico si scatena a commentare Ricciarelli e la sua esibizione, in Casa i Vip non riescono a trattenersi dai commenti ironici. Rientrando nel soft Antonino Spinalbese imita la steccata della cantante, fingendo quasi di strozzarsi. Qualcuno gli fa cenno di smetterla, d’altronde il personaggio di Katia Ricciarelli gode di una profonda stima e rispetto, ma questa volta è stata davvero imperdonabile.

Il precedente di Caruso al Gran Premio di Merano

Cosa sta succedendo ultimamente alla Soprano? Nell’ultimo periodo ha collezionato una serie di figure decisamente non splendide, che l’hanno riportata alla ribalta sui social. Prima del GFVip Ricciarelli è incappata in un’altra brutta stonatura, quella sul palco del Gran Premio di Merano, in Alto Adige, dove ha cantato Caruso di Lucio Dalla. La stecca è durata praticamente dall’inizio alla fine della performance e su Twitter c’è chi ha ironizzato definendola “inascoltabile”, un vero e proprio disastro canoro.