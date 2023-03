Comunicazione per gli allievi di Amici22: “Domenica saranno ritirate tutte le maglie del Serale” Nel daytime di Amici 22 oggi è stato mostrato il momento in cui agli allievi è stata fornita una comunicazione inaspettata: “Nella puntata di domenica verrà ritirata la maglia d’oro a tutti. Per determinare chi di voi accederà al Serale sarà effettuata una votazione di tutti gli insegnanti”.

A cura di Gaia Martino

Dopo la decisione di Rudy Zerbi di assegnare la maglia del Serale a Piccolo G, nella casetta di Amici di Maria de Filippi, come mostrato nel daytime di oggi, venerdì 10 marzo, è arrivata una comunicazione inaspettata. Benedetta, allieva di Raimondo Todaro, ha letto il messaggio ricevuto davanti al resto dei suoi compagni: "Domenica sarà ritirata la maglia d'oro a tutti gli allievi che l'hanno ricevuta".

La comunicazione agli allievi di Amici 22

Benedetta, la ballerina allieva di Raimondo Todaro, ha letto la lettera ricevuta dalla produzione di Amici 22 davanti a tutti gli allievi nella sala comunicazioni. Il messaggio svela cosa è stato deciso per la puntata di domenica 12 marzo 2023. "La produzione ha tenuto conto del fatto che solo alcuni professori hanno legittimamente deciso di operare una selezione dei rispettivi allievi in vista del Serale e che non ci sono maglie del Serale per tutti". Pertanto ha deciso ufficialmente quanto segue:

Nel corso della puntata di domenica verrà ritirata la maglia del Serale a tutti quelli che finora l'hanno avuta e comunica che per determinare chi di voi accederà al Serale di Amici sarà effettuata una selezione attraverso una votazione di tutti gli insegnanti di canto e di ballo attraverso le modalità che scoprirete in puntata.

"Non sono d'accordo ma per chi ce l'ha già. Chi se l'è guadagnata, se l'è guadagnata", le parole di NDG. "Credo sia una questione di equità", il commento di Alessio. "Come se partissimo tutti da zero, forse è la cosa più giusta per tutti" ha continuato Mattia Zenzola. Alcuni ragazzi hanno fatto presente il fatto che un insegnante di ballo potrebbe non essere esperto di canto, e viceversa. "Credo sia la cosa giusta. Dobbiamo studiare tutto, domenica ci possono chiedere di tutto e di più", il commento di Wax.

La telefonata segreta tra Piccolo G e Maria de Filippi

Prima che mostrassero il momento in cui i giovani allievi hanno appreso la notizia letta da Benedetta, Piccolo G è stato convocato per due volte da Rudy Zerbi in sala prove. L'insegnante dopo aver confessato al suo allievo di non essere pronto per il Serale, ha cambiato idea: Maria de Filippi ha chiamato l'allievo per una chiacchierata rimasta segreta per i telespettatori ma non per il maestro, che ha cambiato il suo destino. Queste le parole di Rudy: "Io so che quello che ti sei appena detto con Maria non andrà mai in onda. Però io non posso negare di averlo ascoltato. E sentendolo ho visto finalmente una parte di te che non avevo mai visto che ho sempre sperato ci fosse ma che tu non riesci a tirare fuori. Se vuoi, sono pronto a affrontare il Serale con te".