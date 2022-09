Come sta Cristina Quaranta dopo il malore: gli aggiornamenti del Grande Fratello Vip Il Grande Fratello Vip ha aggiornato sulle condizioni di salute di Cristina Quaranta, dopo il malore avuto nelle scorse ore. La concorrente è rientrata nella casa.

A cura di Daniela Seclì

Cristina Quaranta ha avuto un malore nella casa del Grande Fratello Vip 2022. La concorrente ha fatto preoccupare gli spettatori, che hanno assistito in diretta allo svenimento e alla paura dimostrata dalle concorrenti che tentavano di soccorrerla. La produzione ha aggiornato sulle condizioni di salute di Cristina Quaranta.

Cristina Quaranta è tornata nella casa dopo il malore

Sul profilo Twitter ufficiale del Grande Fratello Vip è stato pubblicato un aggiornamento circa la situazione che ha visto suo malgrado protagonista Cristina Quaranta. La concorrente ha avuto un malore, ma si è ripresa ed è rientrata nella casa. Sui social del reality condotto da Alfonso Signorini si legge un rassicurante aggiornamento: "Cristina Quaranta ha avuto un leggero malore. Dopo essere stata soccorsa e visitata dallo staff medico, è rientrata nella Casa del Grande Fratello Vip".

Cosa è successo alla concorrente del GF Vip

La scena trasmessa in diretta ha sinceramente preoccupato gli spettatori. La regia stava riprendendo una conversazione tra Elenoire Ferruzzi e Antonella Fiordelisi. Le due concorrenti, però, sono state attirate dalle urla di alcune loro compagne di avventura che chiedevano aiuto. Quando si sono dirette verso di loro, in prossimità del bagno, hanno visto Cristina Quaranta stesa al suolo apparentemente svenuta. Hanno provato a sollevarla, poi hanno chiesto l'intervento della produzione. Intanto, la regia ha staccato l'inquadratura da quella scena e ha disattivato l'audio. In rete montava la preoccupazione. In queste ore, sono arrivate le notizie rassicuranti da parte del Grande Fratello. Cristina Quaranta è stata soccorsa e non appena si è ripresa è rientrata nella casa. Attualmente è sul divano insieme agli altri concorrenti, che stanno trascorrendo la serata tra chiacchiere, confidenze e giochi.