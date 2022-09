Paura al Grande Fratello Vip, Cristina Quaranta ha un malore e sviene: “Aiuto” Nella casa del Grande Fratello Vip, Cristina Quaranta è stata inquadrata mentre era distesa sul pavimento. Le concorrenti, allarmate, hanno chiesto aiuto.

A cura di Daniela Seclì

Paura nella casa del Grande Fratello Vip. Cristina Quaranta pare abbia avuto un malore. Nel corso della diretta del reality, le telecamere erano puntate su una tranquilla chiacchierata tra Antonella Fiordelisi ed Elenoire Ferruzzi, quando nella casa si sono sentite delle urla. Alcune delle concorrenti chiedevano aiuto. Poi, l'inquadratura su Cristina Quaranta stesa al suolo e la censura della regia.

Cosa è successo a Cristina Quaranta

Dal video circolato in rete, è possibile vedere ciò che è andato in onda. Elenoire Ferruzzi e Antonella Fiordelisi stavano chiacchierando tranquillamente. Poi, si sono sentite le voci di numerose concorrenti che urlavano: "Aiuto, aiuto, aiuto". Elenoire e Antonella, preoccupatissime, si sono subito dirette verso il bagno. Da lì provenivano le urla. Quando sono arrivate, Cristina Quaranta era stesa al suolo. Non è dato sapere se sia svenuta o scivolata. Intanto, le concorrenti hanno tentato subito di soccorrerla: "Tiriamola su, fatele aria". Poi, hanno chiamato a gran voce la produzione: "Grande Fratello aiuto".

La regia ha censurato

La regia ha cambiato l'inquadratura, spostandola sulla cucina e ha disattivato l'audio. Ricordiamo che i concorrenti sono monitorati 24 ore su 24, dunque, sicuramente Cristina Quaranta è stata soccorsa prontamente e starà già ricevendo tutte le cure di cui ha bisogno. Sui social, intanto, si sta diffondendo la preoccupazione tra gli spettatori che hanno assistito alla scena e che vorrebbero sapere come sta Cristina Quaranta. Non resta che attendere le prossime ore per avere aggiornamenti su quanto accaduto, ma di sicuro i familiari saranno già stati rassicurati circa le condizioni di salute della concorrente del Grande Fratello Vip. Intanto, in casa, il clima sembra essersi rasserenato e ciò fa pensare che la situazione sia rientrata.