Colpo di scena al Gf Vip, Oriana fa un massaggio ad Antonino poi ammette: “Ho un ritardo” Il secondo tempo del rapporto tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli al Gf Vip potrebbe avere un risvolto interessante. I due concorrenti si sono riavvicinati, poi la spagnola ha svelato a Sarah Altobello di avere un ritardo.

A cura di Stefania Rocco

Colpo di scena nella Casa del Grande Fratello Vip dove a tenere banco sono ancora gli strascichi sentimentali del rapporto tra Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese. L’ex compagno di Belén Rodriguez aveva chiesto e ottenuto un allontanamento dopo la frase della spagnola a proposito della figlia Luna Marì, frase che aveva ritenuto priva di tatto e sensibilità. Oriana ha tentato di recuperare per qualche giorno ma poi, di fronte all’evidente disinteresse di Antonino, ha preferito lasciare perdere ed evitare strategie di riconquista. Fino a qualche ora fa quando i due, a sorpresa, si sono riavvicinati.

Il massaggio di Oriana ad Antonino nella notte

A farli tornare vicini è stata la richiesta di un massaggio avanzata da Antonino alla concorrente venezuelana. Oriana aveva inizialmente rifiutato, anche alla luce di quanto accaduto con Spinalbese nella Casa, ma a distanza di 12 ore ha dimostrato di avere cambiato idea. Solo qualche ora fa, e le immagini che circolano in rete lo dimostrano, la concorrente ha ceduto e ha accettato nei fare un massaggio all’hair stylist. Un momento consumatosi rigorosamente a luci spente e che potrebbe avere riavvicinato Spinalbese a Oriana.

Oriana Marzoli ha confessato di avere un ritardo

Ma la parte che ha messo in allarme i social è arrivata poco dopo, quando Oriana ha raccontato a Sarah Altobello di avere un ritardo. Una confessione che ha spiazzato e comprensibilmente incuriosito gli utenti sui social network, alcuni dei quali pronti a lanciarsi in una serie di fantasiose ricostruzioni circa il motivo del ritardo di Oriana. Marzoli e Spinalbese hanno ammesso di essere stati insieme nella Casa nonostante l’occhio indiscreto delle telecamere. Ma è altamente improbabile che esista un nesso tra quanto accaduto sotto le coperte in quei frangenti e il ritardo che Oriana – una star dei reality show di cui conosce perfettamente le dinamiche – sostiene di avere.