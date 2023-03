Claudio Amendola a Belve: “Sono stato dipendente dalla cocaina. Francesca Neri? Oggi non c’è dolore” Claudio Amendola è uno degli ospiti dell’ultima puntata di Belve, in onda questa sera su Rai2. A Francesca Fagnani, il noto attore ha raccontato alcuni aspetti inediti della sua vita, come la dipendenza dalla cocaina e la separazione dalla moglie Francesca Neri.

A cura di Elisabetta Murina

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Belve 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Claudio Amendola è uno degli ospiti dell'ultima puntata di Belve, in onda questa sera (21 marzo) su Rai2. A Francesca Fagnani, il noto attore ha raccontato alcuni aspetti inediti della sua vita, come la dipendenza dalla droga e la dolorosa separazione dalla moglie Francesca Neri.

Claudio Amendola: "Ero dipendente dalla cocaina"

Nello studio di Belve, Amendola ha parlato di un periodo buio della sua vita, in cui ha fatto uso di droghe tanto da non essere più lucido. Francesca Fagnani ha citato quanto lui stesso aveva detto di una passata intervista: "Le droghe le ho provate tutte per poter dire che fanno schifo, tranne l'eroina che mi ha sempre fatto terrore. C'è stato un momento della sua vita in cui si è fermato un attimo prima di percepirla come una dipendenza?".

L'attore ha raccontato di essere diventato dipendente dalla cocaina per qualche anno, ma di esserne uscito pensando alla famiglia, interamente da solo: "Ero dipendente dalla cocaina. Sono uscito dalla dipendenza perché c'è sempre stato qualcosa di più importante e sono sempre stati i figli". Ha anche toccato il fondo, che però gli ha dato la forza per risalire: "Quando ti rendi conto di essere in una situazione in cui dovevi essere lucido ma non lo eri".

La separazione dalla moglie Francesca Neri: "Oggi non c'è dolore"

Claudio Amendola ha poi affrontato l'argomento riguardo la sua vita privata, parlando della separazione dalla moglie Francesca Neri. Per la prima volta ha confidato: "Oggi non c'è dolore, il dolore c'è stato prima. C'è semmai il dispiacere di non essere stato, di non essere stati, in grado di arrivare sino in fondo". La notizia della fine del loro amore, durato 25 anni, era arrivato come un fulmine ciel sereno la scorsa estate, dopo un periodo in cui non apparivano insieme da diverso tempo.

La stoccata a Ignazio La Russa

Nel corso dell'intervista, spazio anche a una frecciatina a Ignazio La Russa. Il presidente del Senato, in una passata intervista a Belve, ha definito Claudio Amendola "il più stron*o di tutti" e lo ha denunciato dopo i fischi alla festa del Cinema nel 2011. Ridendo, l'attore ora ha rivelato a Francesca Fagnani: "Ma vi ho detto a chi ha dovuto devolvere i sodi della causa persa? Ad Emergency". "Ma questa è cattiveria", è stata la risposta della conduttrice.