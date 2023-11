Ciro Petrone in lacrime bacia la fidanzata Federica Caputo, lei: “Devi essere forte, supera i limiti”

La puntata del Grande Fratello trasmessa giovedì 2 novembre è stata caratterizzata da una sorpresa per Ciro Petrone. Il concorrente ha ricevuto la visita della sua fidanzata Federica Caputo. Prima, però, ha ripercorso tutte le tappe della loro storia d'amore insieme ad Alfonso Signorini. Si sono conosciuti dodici anni fa, quando Federica aveva 15 anni e lui 24.

Alfonso Signorini ha chiesto a Ciro Petrone di raggiungere la mystery room. Così, il concorrente ha ripercorso la sua storia d'amore con Federica Caputo. Stanno insieme da 12 anni:

Inizialmente il padre di lei non era d'accordo perché riteneva che la figlia fosse troppo piccola. Chiese a Ciro Petrone di dargli la sua parola che non l'avrebbe più vista: "Io dissi di no". Poi, c'è stata una crisi tra loro perché Federica scoprì che Petrone sentiva altre ragazze:

Signorini ha svelato che quando Ciro ha chiesto di partecipare al Grande Fratello, si era detto single: "Mi hai detto che eri tornato single e stavi molto soffrendo perché Federica non stava più con te". Ciro Petrone ha spiegato: "Era legato al fatto che volesse stabilità. A livello lavorativo ero molto pigro, mi accontentavo quando potevo dare di più. Una parte del mio carattere che a lei non piaceva. Finito il Grande Fratello vorrei prendere una casetta e iniziare una convivenza". Federica Caputo fa la commercialista.

Una volta uscito dalla mystery room è scattato il freeze. Ad attenderlo c'era Federica Caputo che felice ed emozionata ha preso la parola: "Sono venuta qui per dirti che mi manchi, mi manchi nella nostra quotidianità, a casa la domenica, quel posto sul divano è sempre vuoto. Ti guardo sempre. Lo sai, non esco tantissimo. Sto a casa e ti guardo". E ha continuato:

Stai facendo un'esperienza bellissima. Hai compagni meravigliosi. Sono fantastici, sono troppo contenta. Stai facendo cose che a casa non hai mai fatto. Non avevi mai partecipato a una festa di Halloween, hai tisane in quantità, la piscina quando vuoi. Io ti voglio vedere sempre sorridente. Ciro che ride, canta, scherza. Non devi avere un ruolo qua dentro. Devi essere te stesso, loro ti vogliono bene per il Ciro che sei. Ti sosteniamo tutti. Tutta Napoli. Voglio che tu superi questa cosa, l'unico limite sei tu, non devi farti bloccare. È un'esperienza unica nella vita. Quanto hai desiderato essere qui? Non perdere di vista il nostro obiettivo. Devi superare i tuoi limiti, devi essere più forte.