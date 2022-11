Chiofalo: “Antonella Fiordelisi plagiata dal padre, sta con Gianluca che mente per coprirla” Francesco Chiofalo, ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, attacca la concorrente del Grande Fratello Vip a proposito della relazione con Gianluca Benincasa: “L’ho sentito ieri. Lui la sta coprendo, hanno finto di lasciarsi”.

A cura di Stefania Rocco

La situazione sentimentale di Antonella Fiordelisi, assoluta protagonista di questa edizione del Grande Fratello Vip, è finita sotto la lente di ingrandimento dopo il confronto in diretta con il suo ex fidanzato, Gianluca Benincasa. L'uomo, dichiarandosi ancora perdutamente innamorato di lei, è sembrato tentennare a proposito delle circostanze relative alla loro separazione. Antonella aveva riferito di averlo lasciato da mesi. Benincasa, invece, sostiene di essersi fatto da parte per permetterle di vivere pienamente la sua esperienza al Gf Vip ma si è detto certo che Antonella lo ami ancora. A sostenere che i due mentano è Francesco Chiofalo, ex fidanzato della schermitrice che, raggiunto al telefono da Fanpage.it, ha raccontato di avere sentito Gianluca fino a qualche ora fa.

In passato ha dichiarato che Antonella Fiordelisi avrebbe interrotto la vostra relazione per potersi trasferire a Milano nell’appartamento comprato per lei dai suoi genitori ma nel quale non le avrebbero consentito di trasferirsi finché non l’avesse lasciata. Me la racconta meglio?

Vero, l’hanno ricattata. Mi disse che i suoi genitori non l’avrebbero mandata a Milano finché non mi avesse lasciato. Noi non eravamo in crisi, stavamo bene insieme. Non ci saremmo mai lasciati se non fosse intervenuto il padre. Ma cose pesanti: ricatti, litigate dentro casa con il padre che voleva mi lasciasse. Non ho voluto infierire nemmeno nel caso di Gianluca Benincasa, l’ex di Antonella che è entrato nella Casa e che ho sentito fino a ieri. Lui non è il suo ex, hanno fatto sesso fino al giorno prima che lei entrasse nella Casa del GF Vip.

E lei come fa a saperlo?

Lo ha dichiarato anche Antonella nella Casa. Hanno fatto finta di lasciarsi perché lei potesse entrare al Gf Vip. Gianluca ha sbagliato, doveva dire la verità ma non è riuscito a farlo. Gliel’ho detto anche ieri al telefono.

Gianluca Benincasa al Gf VIp (Per gentile concessione dell’ufficio stampa di Endemol Shine Italy)

È stato questo Gianluca a riferirle di avere coperto Antonella?

Non mi ha detto di averla coperta, ma è proprio così. La stessa Antonella ha ammesso di essere andata a letto con lui fino a prima di entrare nella Casa. Si tratta di un teatrino che immagino avrà organizzato il padre. Il problema, adesso, è che lei è fidanzata con due persone. Poi se Gianluca vuole coprirla e dire che si sono lasciati a giugno, lo farà andando contro se stesso. Gli ho proprio chiesto quanto gli convenisse raccontare pubblicamente una versione del genere.

Appunto. Se quello che dice lei è vero, che interesse dovrebbe avere Gianluca a tacere?

Probabilmente non vuole infangarla. Lui pensa ancora che, una volta che Antonella sarà uscita dalla Casa, potrà esserci un futuro tra loro e non vuole farsi terra bruciata. Gli ho anche detto che ha fatto una figuraccia nella Casa, entrando e dicendo solo un quarto delle cose che avrebbe dovuto dire.

Che le ha risposto?

Non mi ha risposto. Ma il discorso di Antonella lo conosco molto bene.

In che senso?

Ho le chat di quando stavamo insieme e di lei, che a un certo punto doveva entrare all’Isola dei famosi, che mi scrive che non dovevamo postare storie insieme perché doveva risultare single. Un’altra volta, controllando il telefono di Antonella, trovai delle chat in cui il padre le chiedeva “Che cosa devi fare ancora con questo? Quello che dovevi prendere, l’hai preso. Guarda chi è entrato a Napoli, questo nuovo giocatore. Perché non lo segui?”.

Antonella Fiordelisi con il padre Stefano

Francesco, sta dicendo una cosa gravissima.

Feci gli screen di quelle chat e le mandai sul mio telefono. Le consigliava su quale famoso concentrarsi. Infatti, con lui non volevo averci niente a che fare. Il livello è questo. Io sono figlio di un costruttore e mia madre è un magistrato, sono di buona famiglia. Ai miei genitori non sono mai piaciuti quelli di Antonella. E al GF Vip si è visto chi è il padre.

Cioè?

Quando Gianluca al Gf ha detto di non piacere alla famiglia di Antonella perché “non ha titoli”, diceva il vero. Antonella non ha mai ufficializzato la storia con Benincasa. Perché?

Parliamo di titoli di studio?

Perché non ha la spunta blu, non ha follower. Se era un calciatore, un tronista, lei avrebbe ufficializzato. Lui lo ha detto al Gf: “Non ho titoli per il padre. Non sono famoso, non sono nessuno”. Edoardo Donnamaria va bene.

E perché?

Perché è famoso, di buona famiglia. Il livello è questo.

Antonella Fiordelisi con Edoardo Donnamaria (Per gentile concessione dell’ufficio stampa di Endemol Shine Italy)

Perché Antonella si dovrebbe prestare?

Gianluca ha detto le stesse cose che dico io. Tutti noi ex lo diciamo. Perché è plagiata dal padre. Ho tutte le chat di queste robe, di lei che dice “Mio padre dice che non mi fanno fare niente in tv perché sono fidanzata con te, che ci dobbiamo lasciare”. Ho tutto io. Lo diceva a me, figuriamoci a questo poveraccio di Benincasa, che non è famoso, che cosa diceva. Usa tutti, non avete capito che sta usando pure Donnamaria e che farà una finaccia?

Che cosa pensa della loro relazione?

Lo userà come un pedalino finché le serve e poi gli darà un calcio nel cu** in malo modo come ha fatto con gli altri, dietro ordine del padre.

Non la trova sincera?

Non penso possa essere sincera con una situazione psicologica di questo tipo. Si ricordi che all’inizio per il padre non andava bene nemmeno Donnamaria, era meglio Antonino. Lo ha dichiarato più volte. Tra i due, Antonino ha più titoli. Poi wuando ha visto che il pubblico approvava la coppia, ha cambiato idea.

Perché, quali sono i “titoli” di Antonino?

(Ride, ndr) Ha una figlia con Belén Rodriguez.

Quello è il titolo?

Fa parlare il pubblico a Forum e stava con una grande imprenditrice prima di entrare al GF. Parliamo di un altro tipo di personaggio.