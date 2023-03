Chi sarà la terza finalista del GF Vip 2023: i risultati del sondaggio di Fanpage.it Secondo i lettori di Fanpage.it, a conquistare il posto da terza finalista del Grande Fratello Vip sarà Nikita Pelizon. Ultima classificata Milena Miconi che, in caso di ultima posizione, dovrà abbandonare il gioco.

Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 20 marzo sarà eletta la terza finalista di questa edizione del reality show. La domanda rivolta al pubblico sul finire della scorsa puntata chiedeva ai votanti di scegliere chi tra Antonella Fiordelisi, Milena Miconi, Nikita Pelizon e Giaele De Donà avrebbe meritato la finale. Sarà il pubblico, attraverso il televoto, a stabilire chi tra le quattro concorrenti avrà accesso di diritto alla finalissima del 3 aprile 2023. La concorrente meno votata tra loro dovrà invece abbandonare la Casa.

I risultati del sondaggio di Fanpage.it: Nikita finalista e Milena eliminata

Fanpage.it ha lanciato un sondaggio per stabilire quale concorrente, secondo i lettori, meriterebbe la finale. Secondo i voti espressi dagli utenti, a guadagnare l’accesso all’ultima puybtata del reality show condotto da Alfonso Signorini sarà Nikita Pelizon, risultata essere la più votata con il 37% delle preferenze. La seconda concorrente più votata è risultata essere Gisele De Donà che ha raccolto il 27% delle preferenze. Terzo posto per Antonella Fiordelisi che ha totalizzato il 19% dei voti. Quarta e ultima Milena Miconi, votata dal 17% dei lettori. Se il sondaggio dovesse rispecchiare quanto accadrà in puntata nel corso della diretta di lunedì 20 marzo, sarà Nikita a guadagnare il posto da finalista mentre Milena dovrà abbandonare la Casa.

Micol Incorvaia e Oriana Marzoli sono già finaliste

La terza concorrente che questa sera si guadagnerà il posto da finalista andrà ad aggiungersi a Micol Incorvaia e Oriana Marzoli che hanno già conquistato l’accesso alla finale del Grande Fratello Vip nel corso di due roventi televoti indetti nelle scorse settimane. Entrambe appartengono al gruppo degli Spartani. Nessun rappresentante dei Persiani, invece, è riuscito ancora a guadagnare un posto in finale. Se Nikita dovesse agguantare la vittoria nel televoto che si chiuderà in diretta questa sera, sarebbe la prima “persiana” a disputare la finale.