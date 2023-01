Chi è Vincenzo Donnamaria, il papà di Edoardo stasera al Grande Fratello Vip 7 Lunedì 30 gennaio Vincenzo, padre di Edoardo Donnamaria, entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip. Avvocato cassazionista, sbarcherà in diretta su Canale5 per supportare il figlio.

A cura di Stefania Rocco

Vincenzo, padre di Edoardo Donnamaria, entra nella Casa del Grande Fratello Vip. Nella puntata in onda lunedì 30 gennaio, l’uomo sbarcherà in diretta su Canale5 per supportare Edoardo, sempre più provato dal suo rapporto con Antonella Fiordelisi e dal momento delicato che sta vivendo. Edoardo, molto attivo sui social, aveva apparentemente dato la sua benedizione alla storia tra il figlio e la schermitrice ma da mesi ormai ha scelto la strada del silenzio a proposito del rapporto tra i due. Nato nel 1955, Vincenzo ha 68 anni. Edoardo è uno dei suoi tre figli.

Chi è Vincenzo Donnamaria, padre del gieffino Edoardo

Avvocato cassazionista, Vincenzo Donnamaria è tra i soci fondatori dello studio legale romano Studio Consulenti Associati Di Paco, Donnamaria, Guidi. Diverse le voci altisonanti presenti nel suo curriculum. Donnamaria si è occupato, tra le altre cose, delle acquisizioni del gruppo Pfizer in Italia. È stato inoltre presidente del collegio sindacale di Pfizer, Allegra e Chafaro Pharma Italia. È inoltre conosciuto per la sua attività di cantautore anche grazie al disco “Tu chiamale se vuoi citazioni”. Ha trasmesso la passione per la musica al figlio Edoardo, autore di una serie di brani tra incisi con lo pseudonimo Drojette, nome con il quale sono soliti riferirsi a lui i suoi fan.

Il legame con il figlio Edoardo Donnamaria

Nato a Roma, Vincenzo ha sposato Chicca Bianco Crista Donnamaria che lo ha reso padre di tre figli maschi. Molto attivo sui social, ha commentato a più riprese l’avventura vissuta dal figlio nella Casa sia attraverso il suo profilo Instagram (che è pieno di foto che raccontano la sua vita familiare) che via Twitter dov’è solito commentare quanto accade nella Casa di Cinecittà. Questa sera, con ogni probabilità, ritroverà il figlio per rincuorarlo per il momento di vita privata particolarmente difficile che sta vivendo.