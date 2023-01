GF Vip, concorrenti preoccupati per Edoardo Donnamaria: “Piange, vomita e parla da solo” Al Grande Fratello Vip, Luca Onestini, Edoardo Tavassi e Attilio Romita hanno manifestato la loro preoccupazione per un momento di malessere che Edoardo Donnamaria starebbe attraversando e che, secondo loro, scaturirebbe dai continui scontri con Antonella Fiordelisi.

La tensione tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sta suscitando grande preoccupazione tra i concorrenti del Grande Fratello Vip. Solo poche ore fa, i due hanno avuto l'ennesimo scontro e questi contrasti costanti, starebbero mettendo a dura prova Donnamaria. Luca Onestini ha confidato ai suoi compagni di averlo visto stare male.

Luca Onestini svela il malessere di Edoardo Donnamaria

Luca Onestini era in cortile con altri concorrenti del Grande Fratello Vip, quando la discussione si è spostata sulla condizione di malessere che sta caratterizzando le giornate di Edoardo Donnamaria. L'ex tronista di Uomini e Donne, ha dichiarato di averlo visto "piangere" e stare male:

Ieri forse voi non l'avete visto, ma io adesso non sto più zitto perché mi sono rotto i cogl*oni. Quando io vedo uno, che si sveglia la mattina e la prima cosa che fa, va a vomitare lì dietro, perché sta di mer*a appena alzato e non ce la fa più, bisogna che questa persona la aiuti. Questa situazione lo sta massacrando. Ma voi non vi rendete conto.

Tavassi e Attilio Romita confermano il momento di difficoltà di Edoardo

Edoardo Tavassi, allora, è intervenuto e anche lui ha confermato che Edoardo Donnamaria sta vivendo un momento di difficoltà, presumibilmente a causa dello stress causato dalla tensione costante con Antonella Fiordelisi:

Ieri sera l'ho trovato che dormiva al freddo, scalzo, a – 6 gradi. Io sono andato là e gli ho messo la coperta e gli ho detto: "Ma stai dormendo qua", si era addormentato da solo, tutto scalzo, credimi faceva un freddo…

Luca Onestini, allora, è tornato a ribadire: "Quando uno va a vomitare là dietro e io vedo solo un piede, è tutto fuorché una roba finta come invece vedo fare dall'altra parte per attirare l'attenzione. Quello si è messo a vomitare in un angolo, di nascosto, per non farsi vedere e sentire da nessuno". Infine, Attilio Romita ha concluso: "Io l'ho visto parlare da solo ieri sera nella stanza da letto, parlava da solo".