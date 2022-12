Cecilia Rodriguez su Antonino Spinalbese: “Recita un ruolo, è un professionista dei reality” Intervenuta in diretta Instagram insieme ad Ignazio Moser, Cecilia non si risparmia giudizi severi su Spinalbese che ormai tiene banco alle dinamiche principali della Casa. “Lo sa fare bene, è molto difficile entrare in una personaggio e portarlo avanti”.

A cura di Giulia Turco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Cecilia Rodriguez spende parole amare per l’ex cognato Antonino Spinalbese. Non è la prima volta d’altronde che la sorella di Belen dimostra a chiare lettere di non essere una sua sostenitrice. “Per come lo abbiamo conosciuto, io penso che sia un grandissimo stratega”, racconta a Casa Chi.

L’opinione di Cecilia e Ignazio Moser su Spinalbese

Intervenuta in diretta Instagram insieme ad Ignazio Moser, Cecilia non si risparmia giudizi severi su Spinalbese che, com’è ormai chiaro, tiene banco alle dinamiche principali della Casa di questa edizione. C’è chi lo definisce “burattinaio” per la sua capacità di gestire diverse situazioni, chi lo accusa di provarci con tutte le donne della casa. Una cosa è certa ed è che da quando il GFVip è iniziato, non si è mai smesso di parlare di Antonino. “Lo sa fare bene, è molto difficile entrare in una personaggio e portarlo avanti”, spiega Cecilia Rodriguez, convinta che l’ex cognato non sia realmente così come lo vediamo. Una versione confermata anche dal futuro sposo Ignazio. “Quello che dice Chechu è abbastanza indiscutibile. Ormai lui è un professionista dei reality, ogni volta che entra sistema quello che ha sbagliato prima. Questa volta punta tutto sulla coppia, ha visto che funziona quello”.

Antonino Spinalbese in tutte le salse

Nelle ultime settimane Antonino è riuscito davvero ad inserirsi in ogni dinamica. Da settembre porta avanti quella a distanza con Ginevra Lamborghini, con centinaia di sostenitori che fuori dalla Casa credono ancora nel loro rapporto. Poi Giaele, la passione con Oriana e l’ostilità con Edoardo Donnamaria che lo ha portato a finire in mezzo anche ai Donnalisi. Nelle ultime ore la coppia ha litigato proprio a causa sua, con Edoardo che ha sbottato a causa dei continui riferimenti di Antonella Ad Antonino. “Basta con questo Antonino, mi hai rotto il ca**o, stai a parlare di Antonino tutto il giorno, e Antonino Oriana, Antonino Giaele e basta, e la camicia e Antonino de qua, Antonino de là”.