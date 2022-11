GFVip, Edoardo sbotta contro Antonella: “M’hai rotto il c***o tu e Antonino, basta” Edoardo Donnamaria sbotta contro Antonella Fiordelisi stufo di sentirla parlare di Antonino: “Basta, mi hai rotto”. Lo sfogo arriva poco dopo una lite che c’era stata nel pomeriggio, sempre a causa di Spinalbese.

A cura di Ilaria Costabile

La tensione nella casa del Grande Fratello Vip sale alle stelle, soprattutto dopo gli ultimi avvenimenti che hanno coinvolto più coinquilini del reality, ed è così che Edoardo Donnamaria sbotta nei confronti di Antonella Fiordelisi, stufo di sentir parlare di una sola persona che, d'altra parte, è l'unico vero protagonista delle dinamiche nate a Cinecittà, ovvero Antonino Spinalbese.

Lo sfogo di Edoardo contro Antonella

L'ultimo appuntamento con il reality show di Canale 5 ha portato ancora una volta in auge le liaison dell'hairstylist. Dopo l'incontro con Ginevra Lamborghini, entrata per l'ennesima volta in casa, si ritorna a parlare del rapporto di Spinalbese con le altre donne con cui ha instaurato un legame, in queste settimane e visto che l'argomento è sulla bocca di tutti, anche Antonella Fiordelisi non perde occasione per commentare e dire la sua, dal momento che la sua amicizia nei confronti dell'ex di Belén, è sempre stata piuttosto marcata. Stufo di sentir parlare sempre delle stesse cose, ma soprattutto delle stesse persone, Edoardo Donnamaria si spazientisce e si rivolge in malo modo alla sua compagna:

Basta con questo Antonino, mi hai rotto il cazzo, stai a parlare di Antonino tutto il giorno, e Antonino Oriana, Antonino Giaele e basta, e la camicia e Antonino de qua, Antonino de là e Antonino se comporta meglio de te e basta, mi hai rotto i coglioni, basta, m'hai rotto il cazzo Antoné. Litighi con me e stai tutto il tempo appiccicata ad Antonino, mi hai rotto.

La lite per la camicia di Antonino

Poco prima di questo sfogo inatteso, infatti, i due avevano litigato perché la schermitrice aveva iniziato a gironzolare per casa indossando una camicia di Antonino. Dopo aver assistito a questa scena, quindi, Edoardo si è particolarmente risentito e ha ricordato alla Fiordelisi quando dava ragione ad Oriana, gelosa di Giaele perché indossava gli abiti di Spinalbese: "Cosa avevi detto ad Oriana? Le dicevi che aveva ragione e lo faceva apposta. Quindi lo sai che mettersi i vestiti di un'altra persona ha un significato o non lo sai?". La gieffina ha provato a spiegare il suo gesto parlando del rapporto che lui aveva con Micol poco dopo essersi conosciuti, ma Donnamaria ha prontamente ribattuto: