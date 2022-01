C’è posta per te contro Tali e Quali: Maria De Filippi è imbattile, gli ascolti tv del 22 gennaio La puntata di C’è posta per te di sabato 22 gennaio ha totalizzato 5.567.000 spettatori pari al 29.3% di share rispetto a Tali e Quali, che ha chiuso la serata con 4.013.000 spettatori pari al 18.8% di share.

A cura di Redazione Spettacolo

La puntata di C'è posta per te di sabato 22 gennaio ha totalizzato 5.567.000 spettatori pari al 29.3% di share rispetto a Tali e Quali, che ha chiuso la serata con 4.013.000 spettatori pari al 18.8% di share. Nonostante Carlo Conti regga il confronto con un risultato dignitoso, l'auditel premia lo show di Maria De Filippi, che si riconferma essere la punta di diamante di Canale 5.

Cosa è successo a C'è posta per te e Tali e Quali

Ospiti Luca Argentero e Roberto Baggio, sorprese rispettivamente di Andrea, rimasto paralizzato dopo un incidente in bicicletta, e di Agazio, vedovo dopo la morte della moglie e in cerca di una seconda possibilità nella vita. Spazio ai litigi familiari con le storie di Carmen e papà Luigi, che da anni non si prende cura di lei a causa della battaglia per gli alimenti con la ex moglie, e di papà Luciano in cerca di un nuovo rapporto con il figlio Alessio dopo anni di comunicazione interrotta. Intanto la puntata di Tali e Quali è stata vinta da Gianfranco Lacchi con l'imitazione di Gianni Morandi, al primo posto di una classifica definitiva chiusa solo a fine serata.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste – 22 gennaio

Vediamo nel dettaglio gli ascolti delle altre reti generaliste: su Rai2 FBI 1.121.000 spettatori (4.6%) e FBI International da 1.082.000 con 4.6% di share, mentre su Italia 1 Cattivissimo Me 2 889.000 spettatori (3.9%). Su Rai3 La Fabbrica del Mondo 849.000 spettatori per il 3.9% di share mentre su Rete4 Storia di una Ladra di Libri solo 578.000 spettatori con il 2.8% di share. Su La7 In Onda – Prima Serata ha totalizzato 864.000 spettatori con uno share del 3.6% e su Tv8 L’Aroma dell’Amore 208.000 spettatori con lo 0.9%. Su Nove Maurizio Minghella – Il Predatore 262.000 spettatori e l’1.1% di share.