C’è posta per te 2024, cosa è successo dopo: i ‘No pasa nada’ di nuovo insieme, anche Valeria ci ha ripensato L’ultima puntata di C’è posta per te 2024 è stata scandita nel finale da un video in cui hanno mostrato cosa è successo dopo il programma ad alcuni dei protagonisti indiscussi di questa edizione. Colpi di scena clamorosi, come il ricongiungimento della coppia ‘No pasa nada’, Flavia e Gianmarco, e quello di Giuseppe e Valeria, convinta di non volerlo più davanti alla busta ormai chiusa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

8 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'ultima puntata di C'è posta per te 2024 è stata scandita nel finale da un video di ringraziamenti molto speciale. Un messaggio su tutti: "A volte le cose più importanti sono le più difficili da dire, perché le parole hanno un peso. Ci sono parole che scaldano il cuore, le parole gentili e sincere, che non ci fanno sentire soli. Ma a volte non parole non bastano perché servono le emozioni". Insieme ai saluti di Maria De Filippi e dei postini, un punto su alcune delle storie più belle di questa edizione: che fine hanno fatto i protagonisti delle buste e cosa è successo dopo mesi dalla registrazione? Colpi di scena clamorosi, come il ricongiungimento della coppia ‘No pasa nada', Flavia e Gianmarco, e quello di Giuseppe e Valeria, convinta di non volerlo più davanti alla busta ormai chiusa.

Giuseppe e Valeria sono tornati insieme, lei aveva chiuso la busta

La storia di Giuseppe che aveva tradito Valeria per senso di solitudine e aveva provato a riacquistare la sua fiducia attraverso C'è posta per te, arrivando addirittura a chiederle di sposarlo in diretta tv. Lei aveva reagito chiudendo la busta: “È impazzito. Io devo stare bene". Era il 17 febbraio 2024 quando la puntata è andata in onda, essendo però registrata. Oggi Giuseppe e Valeria sono tornati insieme ed è stesso la donna a confermarlo: "La busta l’ho chiusa ma ho deciso di aprire il mio cuore dandoci un’altra possibilità perché riflettendo sulle tue parole mi sono chiesta perché non farlo?".

Santino e la mamma Deborah: la serenità dopo il perdono

Santino non accettava che la madre si fosse potuta rifare una vita dopo la fine del matrimonio con suo padre. Dopo un lungo tira e molla in studio, l'ha perdonata con una frase molto divisiva: “Ha veramente capito che ha sbagliato?”. Era il 14 gennaio e sui social iniziarono a circolare commenti sugli stereotipi e una parte di Sicilia che fatica a liberarsene. Oggi madre e figlio sono felici insieme: "Volevo ringraziarvi per l’opportunità che mi avete dato perché grazie a voi ho ritrovato mio figlio e la serenità che cercavo. Grazie a tutti".

Enrica e Raimondo insieme dopo 56 anni

Enrica e Raimondo hanno fatto parte del blocco dedicato alle storie interrotte decenni prima. Una di quelle che di solito finisce con uno scambio cordiale a centro studio, ché gli anni spesso pesano sulla volontà di riaprire una porta ormai chiusa. La coppia ha fatto un'eccezione: "Ci siamo rincontrati dopo 56 anni, grazie Maria", hanno dichiarato seduti vicini ad un ristorante, in una delle loro consuete uscite.

Flavia e Gianmarco: i ‘No pasa nada' sono tornati insieme

Una delle storie sicuramente più virali di C'è posta per te 2024. Flavia Proietto aveva chiuso la busta all'ex fidanzato Gianmarco Caso dopo una sequela di bugie e di amore a intermittenza. La frase No pasa nada, usata dal ragazzo durante le ripetute vacanze ‘da single', era finita sulla bocca di Flavia come motivazione sarcastica della chiusura della busta. Dopo mesi però, il colpo di scena. "Dopo c’è posta per te, abbiamo deciso di tornare insieme, adesso conviviamo e ci stiamo riprovando. Vediamo come va. Ciao, no pasa nada!", hanno dichiarato seduti vicini.

Maria Grazia e Raffaella sono tornate a sentire il padre Renato

Maria Grazia e Raffaella avevano contattato C’è posta per te per ritrovare il padre Renato che le aveva abbandonate 50 anni prima. L’uomo, ormai anziano, aveva raccontato la sua versione visibilmente provato: “Sono sempre state nel mio cuore”. Busta aperta e ricongiungimento con punto di domanda sulla possibilità di ricostruirlo davvero un rapporto dal niente. Eppure, i tre oggi sono molto legati. "Grazie per averci fatto conoscere nostro padre dopo 50 anni. Adesso ci sentiamo, ci facciamo delle videochiamate", hanno spiegato Maria Grazia e Raffaella subito dopo una delle telefonate con papà Renato.

Valerio e Consuelo stanno meglio, lui non ha più cambiato lavoro

Valerio voleva riconquistare Consuelo a tutti i costi. La compagna lo aveva lasciato dopo averlo visto cambiare 11 lavori in 11 anni con gravi conseguenze per l'equilibrio della loro famiglia. Dopo la lista delle intemperanze del compagno, Consuelo aveva aperto la busta chiedendogli di mostrarle un reale cambiamento. E così pare sia stato. "Fortunatamente le cose sono cambiate, lui è molto più presente con noi e il lavoro per fortuna è sempre lo stesso", ha dichiarato in un videomessaggio inviato a Maria De Filippi per il finale di C'è posta per te.

Enzo e Tiziana sempre più uniti, lei: "Maria, speriamo bene"

A C’è Posta per te nella puntata del 4 febbraio è stata mandata in onda la storia di Enzo e Tiziana. Quest'ultima convocata davanti la busta a causa di sospetti o reali tradimenti del compagno con altre donne. Enzo aveva negato su tutta la linea, lei invece aveva portato le prove grazie a un gps sapientemente inserito nella sua macchina e alle indagini di un investigatore privato. Busta aperta comunque, con un bel po' di rassegnazione e un sorriso sarcastico. Oggi Enzo e Tiziana sono molto uniti: "Io e Tiziana siamo insieme grazie a C’è posta per te" dichiara lui in un video, "Maria speriamo in bene!", conclude lei.

Ivano ed Emanuela si sposeranno a maggio 2025

Ivano si era rivolto a C’è posta per te per riconquistare Emanuela, la sua compagna. La donna aveva scoperto un incontro tra lui e la sua ex moglie, seguendolo dopo il lavoro e vedendolo parcheggiare sotto la sua ex casa per scaricarle delle casse d’acqua. I due si erano conosciuti nel 2015 quando lui era ancora sposato e quel cordone con la moglie, molto dipendente da lui, non era mai stato davvero tagliato. Busta aperta con la speranza che un salto verso una vita priva di omissioni potesse essere possibile. E infatti oggi Ivano ed Emanuela sono pronti a convolare a nozze: "Viviamo insieme nella nostra casa e ci amiamo. Il 25 maggio 2025 ci sposiamo, anche grazie a C’è posta per te", ha dichiarato lui nel video di chiusura.

Mamma Sandra e il figlio Loris di nuovo uniti

Sandra si era rivolta a C'è posta per te per riparare il rapporto con il figlio Loris. La donna, ex alcolista, aveva avuto diversi problemi di gestione del denaro, che fino a un certo punto le veniva gestito proprio dal figlio. Poi la decisione di estrometterlo dal conto per far subentrare la figlia Micaela, incita e bisognosa di un posto più confortevole dove stare. Da allora, Loris non aveva più voluto parlarle. Busta aperta dopo aver apprezzato la sincerità con la quale hanno raccontato tutta la verità in tv. Oggi Sandra e Loris sono più uniti che mai: "Grazie per avermi fatto ritrovare mio figlio, un bacio grande", dice lei, "Grazie Maria per avermi fatto trovare sta matta", conclude lui mentre la tiene stretta.

Mauro ha ritrovato sua figlia Stefania dopo 4 anni

Martina e suo padre Mauro si erano rivolti a C'è posta per te per recuperare il rapporto con la sorella Stefania. Dopo 4 anni di silenzi, derivati da screzi familiari per la gestione del rapporto con l'altra sorella Michela, con la quale Stefania non aveva mai avuto buoni rapporti, i tre si sono chiariti. Busta aperta e abbraccio a centro studio. "Dopo 4 anni mi avete fatto ritrovare mia figlia, avete fatto una cosa grande", ha scritto Mauro su una foto della famiglia riunita.

Dario e Giorgia pronti al matrimonio

Dario, fidanzato con Giorgia da tre anni, aveva desiderato farle una sorpresa chiedendole di sposarla, mantenendo così una promessa fatta al padre di lei che era scomparso di recente. Con loro, testimoni d'eccezione in studio. "Ringraziamo tutti, da Maria ai miei ospiti del cuore, Giorgia ed Emanuel Lo. Siete tutti invitati al matrimonio, siete come una famiglia per noi", hanno dichiarato i ragazzi nel video richiesto per mostrare la loro vita insieme oggi.

L'appello di Maria De Filippi: "Siate gentili"

La conclusione del video di ringraziamenti e saluti si è avvalsa di una frase particolare di Madre Teresa di Calcutta, voluta fortemente per esprimere a pieno anche lo spirito del programma: "Siate gentili nelle parole, soltanto una parola sbagliata può far entrare il buio nel cuore della persona amata. Le parole gentili sono brevi e facili da dire, ma la loro eco è eterna. Ricordate: la gentilezza è il ponte tra tutte le persone anche se non parlano la stessa lingua" .