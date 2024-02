Renato ha abbandonato le figlie per 50 anni, la rabbia di Maria Grazia e Raffaella a C’è posta per te Maria Grazia e Raffaella contattano C’è posta per te per ritrovare il padre Renato che le ha abbandonate 50 anni prima. L’uomo, ormai anziano, racconta la sua versione: “Sono sempre state nel mio cuore”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

A contattare C’è posta per te sono Maria Grazia e Raffaella che hanno chiesto il supporto della trasmissione per ritrovare il padre Renato che non vedono da 50 anni. L’uomo, sposato con la loro madre, ha abbandonato la sua famiglia subito dopo la nascita delle sue figlie. Le donne raccontano che il padre impediva alla madre addirittura di uscire di casa per evitare che le persone del quartiere sapessero che era sposato, cosa che gli avrebbe impedito di corteggiare altre donne. È il nonno di Maria Grazia e Raffaella a interrompere quel legame, spingendo la madre delle due donne, all’epoca solo bambine, a ribellarsi. Quando Renato, dopo la nascita della seconda bambina, scopre che si tratta di una femmina, esce dall’ospedale e decide di non farsi più vedere.

Le accuse di Maria Grazia e Raffaella, Renato ha avuto altri 4 figli

Renato, di fronte alla busta, scopre di essere stato convocato dalle sue figlie. Entrambe, comprensibilmente addolorate, decidono di dargli del lei. “Ci sentiamo figlie abbandonate e siamo molto arrabbiate. La preghiamo di non scappare e di darci le risposte di cui abbiamo bisogno per chiedere questo cerchio”, spiegano entrambe. Renato risponde alla domanda delle figlie circa il loro anno di nascita: “Ho immaginato che foste voi, nessun altro al mondo poteva cercarmi”. Renato appare provato, parla a fatica. Anche le sue figlie fanno fatica a parlare e gli chiedono se si sia mai chiesto di loro nei 50 anni in cui è mancato. “Ho pensato a loro”, ha risposto Renato, “In quel periodo avevo 20 anni, ero scapestrato. Ed è successo un casino ma io ho un’altra storia. Io lavoravo presso l’Italsider, avevo un buon salario e mi era stata chiesta con la separazione più della metà del mio stipendio. Mio suocero insieme ai fratelli di mia moglie mi videro insieme a una ragazza e cominciarono a rincorrermi. Non sapevo se avessero un coltello e quindi decisi di andare via da mia madre a Lecce. Lei mi disse che c’era un cugino in Svizzera dal quale mi sarei potuto rifugiare per qualche giorno in attesa che si calmassero le acque. Il tempo è passato e sono rimasto lì”. Le figlie sono incredule: “E per questo motivo ha lasciato passare 50 anni?”. Renato racconta di avere provato a telefonare alle figlie circa 20 anni prima, ma la madre delle due avrebbe sistematicamente riagganciato il telefono. Avrebbe fatto un secondo tentativo, sempre finito nel vuoto, 10 anni fa. “Avevo paura di contattarvi perché temevo di mettere in difficoltà vostra madre laddove avesse iniziato una relazione con un altro uomo. Ma nel mio cuore ci siete sempre state”, aggiunge Renato che racconta di avere avuto altri 4 figli. “Come si sente ad avere avuto altri 4 figli sapendo di averne abbandonato 2? Ci ha tolto anche la possibilità di conoscerli”, lo accusano le figlie. Renato racconta di non avere mai nascosto agli altri figli l’esistenza di Maria Grazia e Raffaella.

Maria Grazia e Raffaella tolgono la busta: “Ma solo una stretta di mano”

Maria Grazia e Raffaella, dopo avere parlato con Maria De Filippi, provano a capire se aprire o meno la busta. “Lui è qui per chiudere un cerchio, avrebbe potuto rifiutare l’invito ma ha voluto esserci per darvi delle risposte. Detto questo, è chiaro che non avrà risposte che possano soddisfarvi visto che sono passati 50 anni”. Le donne decidono quindi di incontrare il padre biologico ma precisano che non ci saranno abbracci: “Solo una stretta di mano”.