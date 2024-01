A C’è posta per te Flavia chiude la busta a Gianmarco, poi la presa in giro: “No pasa nada” A C’è posta per te la storia di Flavia e Gianmarco che si sono lasciati dopo 4 anni a causa degli atteggiamenti di lui. La ragazza non lo perdona e decide di chiudere la busta ma, prima di farlo, lo saluta con un sorriso e una frase da lui utilizzata per farle del male: “No pasa nada”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Gianmarco fa chiamare la fidanzata Flavia con la quale è stato 4 anni. Dal momento in cui si sono lasciati, i due si sono incontrati più volte e sono stati insieme. Nell’ultima occasione, è stata lei a chiamarlo per vederlo. Un incontro che termina con i due che trascorrono la notte insieme, finita la quale Gianmarco le invia dei fiori e dei biglietti per Parigi ma Flavia si rifiuta di partire e tornare insieme. Racconta che i motivi per i quali Flavia ha smesso di fidarsi di lui sono diversi. All’inizio, lui pretendeva un rapporto aperto, per poi decidere di stare con lei e iniziare una convivenza. Ma a un certo punto decide di tornare a casa del padre e comincia a vivere una vita da single. Conosce una ragazza via Instagram con la quale comincia a scriversi ed è la sorella di Flavia a scoprire tutto. I due si lasciano e iniziano a farsi piccole cattiverie social. Lui comincia un’altra relazione, lei rivede il suo ex e dopo l’estate prova a tornare con lei. Lei lo rifiuta e i due tornano a litigare. Gianmarco fa un altro tentativo di riavvicinarsi, le scrive una lettera di scuse che Flavia pubblica su Instagram ma decide comunque di non tornare con lui. Manda la posta a Flavia e ai suoi genitori ma questi ultimi non accettano l’invito.

Flavia interrompe Gianmarco: "È qui ma fino a 5 giorni fa vedeva un'altra"

Flavia interrompe immediatamente Gianmarco, rivelando che l’uomo starebbe frequentando un’altra donna e che l’avrebbe vista fino a 5 giorni prima. “Lui mi ha detto che quella ragazza l’ha lasciata”, si inserisce Maria De Filippi e Gianmarco ammette allora di averle solo parlato dopo averla incontrata per caso. Flavia non ci crede, conferma ancora di essere certa delle sue fonti. Sostiene che i due si siano incontrati all'interno del bed and breakfast del fratello di Gianmarco. Gli ricorda di essersi comportato male più volte, sostiene lui abbia interrotto la conoscenza con un’altra donna conosciuta sui social solo perché scoperto dalla sorella di lei. Flavia racconta anche che dopo avere scoperto quanto accaduto ha tagliato ogni abito dell'armadio del suo ex per poi filmare tutto. “Te l’ha detto che non mi ha mai portato da nessuna parte?”, chiede a De Filippi, “Non poteva prendere ferie perché, avendo un ristorante, sosteneva di non poter partire. E invece appena ci siamo lasciati è partito per Mykonos in pieno luglio”. Flavia ammette di averlo visto per due settimane nel periodo in cui sono stati separati. “È stato un momento di debolezza”, dice, “Ma è troppo tardi per tornare insieme. Quando è partito per Mykonos su Instagram scriveva ‘No pasa nada’. Devi vedere come ‘no pasa nada’ a me adesso”. Flavia lo definisce un “pagliaccio”, sostiene non sia pronto a stare seriamente con lei. “Non avrei rischiato, il coraggio di fare questo gesto me lo ha dato l’amore che provo per te”, prova a riconquistarla Gianmarco ma Flavia appare irremovibile.

Flavia chiude la busta e saluta Gianmarco con l'ultima stoccata

Flavia sostiene di avere smesso di amare Gianmarco e di volere chiudere la busta. Prima di farlo, però, decide di lanciare l’ultima stoccata al suo ex e mentre la busta si chiude, lo saluta con un sorriso e la frase da lui utilizzata sui social per farla soffrire: “No pasa nada”.