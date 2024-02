A C’è Posta Enzo nega il tradimento, Tiziana non ci crede: “Gli ho messo il gps in auto, ho gli audio” A C’è Posta per te la storia di Enzo e Tiziana: la donna crede che il compagno l’abbia tradita con altre donne, tanto che per avere delle prove aveva fatto mette un gps nella sua macchina e assunto un investigatore. Lui nega ed è pronto a tutto per riconquistarla. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Enzo e Tiziana sono i protagonisti della seconda storia di C'è Posta per te della puntata del 4 febbraio. Il loro è un amore interrotto: la donna ha lasciato il compagno dopo un periodo di convivenza, convinta che lui l‘abbia tradita più volte, prima con una donna conosciuta fuori da un colorificio e poi con una collega. Enzo spiega di aver fatto il "piacione" con altre donne, ma di non essere stato con nessun'altra.

Enzo vuole riconquistare Tiziana e nega i tradimenti

É stato Enzo a voler incontrare Tiziana a C'è Posta per te, per ribadirle di non averla mai tradita e di voler stare solo con lei. La donna è sempre stata piuttosto gelosa, tanto che ha messo un GPS nella macchina del marito e l'ha fatto seguire da un investigatore privato. I due ora vivono in casa da separati perché Enzo non vuole andarsene. L'uomo la ama ancora ed è disposto a fare di tutto per tornare insieme:

La mia vita senza di te è inutile, è finita. Mi manca tutto di te. Poi ho fatto lo stupido, ti ho fatto soffrire in questi ultimi mesi, ti chiedo scusa. Non ti ho mai tradita e te l'ho sempre detto. Ci sono state solo chiacchiere.

Tiziana ha assunto un investigatore privato e messo un GPS per Enzo

Tiziana è piuttosto scettica riguardo alle scuse del compagno e racconta a Maria De Filippi alcuni episodi di Enzo con altre donne: "Gli ho detto di mettersi su Facebook e di cominciare a cercarsi qualche lavoretto. Lui chiedeva l'amicizia ad altre donne". Poi il lavoro a Gardaland, dove Enzo ha conosciuto una collega con cui trascorreva molto tempo. Tiziana è convinta del tradimento e, allora, ha installato un Gps nella macchina del compagno e assunto un investigatore per avere delle prove. Dalla registrazione presa direttamente dalla macchina sono emerse frasi compromettenti di Enzo con questa donna, come "non dobbiamo più farlo perché hai una compagna e io non voglio una relazione parallela" o "non fare così che mi viene voglia". Tiziana ha spiegato:

Io ero contraria al lavoro, anche per i turni di notte. Lui diceva di stare bene, mentre ero a casa da sola la sera. Ho sofferto tantissimo, sono arrivata a un punto che lo vedo che non è più lui. Ho preso un investigatore, vado sempre fino in fondo. Faceva pausa di più di un'ora, ho messo un registratore e parlano di cose piccanti.

Tiziana non perdona Enzo

Tiziana non vuole saperne delle scuse di Enzo: "Come potrei fidarmi ancora di questa persona, come posso vivere così? Prima che io ritrovi la fiducia devi fare i miracoli". L'uomo ribadisce che si sta scusando davanti a tutta Italia, che questa volta è serio e che non l'ha mai tradita:

Ti chiedo di modificare quello che non va in me, che ti dà fastidio, lo dobbiamo fare insieme. In questo mese e mezzo ho capito tutto. Ti sto venendo a chiedere scusa, ti amo, te lo sto dimostrando davanti a tutta Italia. Mi interessi solo tu, nessun altro al mondo.

"Ti prenderei a legnate, è quello che ti meriti", ha risposto la donna, dandogli del bugiardo. "L'ho sempre amato, le cose andavano anche bene, ora non ho neanche più voglia di combattere. Uno che ama una donna non va a cercarne un'altra. Non lo riconosco più, avrei preferito non conoscerlo", ha continuato. Dopo diversi tentennamenti, Tiziana apre la busta, ma non significa un perdono, anzi.