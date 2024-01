“No pasa nada” a C’è Posta Per Te per Flavia Proietto e Gianmarco Caso: come nasce la frase sui social Da dove nasce il ‘No pasa nada’ pronunciato da Flavia Proietto a C’è Posta Per Te sabato 20 gennaio, prima di dare il due di picche all’ex fidanzato Gianmarco Caso. Lui, ristoratore pugliese, è solito utilizzare la frase spagnola sul suo profilo Instagram. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Flavia Proietto e Gianmarco Caso sono stati tra i protagonisti della puntata di C'è Posta Per Te di ieri, sabato 20 gennaio. Fidanzati per 4 anni, lei ha deciso di lasciarlo dopo aver scoperto diversi tradimenti: nonostante i tentativi di riconquistarla, Gianmarco Caso non è riuscito a riabbracciare la sua (ex) fidanzata che nel programma di Maria de Filippi ha deciso di chiudere la busta. Flavia Proietto, prima di abbandonare lo studio, ha guardato il suo ex attraverso la busta e ha pronunciato la frase in spagnolo "No pasa nada", "Non importa" tradotto in italiano. Dietro queste parole si nascondono numerose didascalie del giovane pugliese che sul suo profilo Instagram, a corredo di fotografie in vacanza con gli amici, è solito scrivere: "No pasa nada".

"No pasa nada" è la frase che è solito usare Gianmarco Caso sui social

Per una gita in montagna, al mare, per un viaggio con gli amici a Mykonos, per una giornata in barca, Gianmarco Caso sul suo profilo Instagram ha condiviso numerose foto della sua vita quotidiana aggiungendo alla didascalia l'hastag No pasa nada. Un modo per lanciare messaggi positivi, un invito a "non preoccuparsi", "va tutto bene".

Da qui è nata la provocazione di Flavia Proietto che nella puntata di C'è posta per te nella quale il suo ex ha tentato di riconquistarla, ha chiuso la busta dichiarando "No pasa pasa", ovvero "non fa niente", "non importa". Prima di prendere la drastica decisione, la giovane aveva infatti spiegato: "È troppo tardi per tornare insieme. Quando è partito per Mykonos su Instagram scriveva ‘No pasa nada’. Devi vedere come ‘no pasa nada’ a me adesso".

Chi sono Gianmarco Caso e Flavia Proietto: lavoro e i profili Instagram

Flavia Proietto, 32 anni, e Gianmarco Caso, la cui età non è pubblica, sono entrambi originari di Taranto, dove vivono. Lei lavora presso Tezenis, mentre lui nel ristorante di famiglia. Il profilo Instagram di Flavia Proietto il cui nome è la_proietto_effe_, è seguito da circa 19 mila followers, quello di Gianmarco Caso, invece, da poco più di 1600. Entrambi sono molto attivi e sono soliti condividere scatti di sé e della vita quotidiana.