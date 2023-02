Caso van al GF Vip, Edoardo Tavassi e l’omosessualità di Daniele Dal Moro: “Battuta grezza” Edoardo Tavassi torna sulla frase detta in segreto nel van del Gf Vip, dove i microfoni erano stati staccati grazie alla complicità di Micol Incorvaia. Il chiarimento con Daniele Dal Moro è sui riferimenti alla sua omosessualità: “Stavamo scherzando, c’ho dei modi grezzi di fare le battute”.

Finalmente il Grande Fratello Vip può contare sul primo vero crime della stagione: il caso van è aperto. Protagonisti sono stati Edoardo Tavassi e la fidanzata Micol Incorvaia, Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia. La location è stata allestita in un angolo del camper che di solito ospita la famiglia Incorvassi, solo che stavolta l'incontro aveva scopi ben diversi.

"Se Oriana gli dicesse…", la frase incriminata nel caso van

Staccati i microfoni alla telecamera che doveva sorvegliare la nottata fatta di chiacchiere e segreti, non hanno pensato all'unico microfono che era rimasto attaccato, quello di Edoardo Donnamaria. Tra scherzi di vario tipo, "discorsi su pratiche sessuali" e racconti personali sul modo di vivere l'intimità, è uscito in mezzo il nome di uno dei concorrenti, ignaro di finire nel gate. Parliamo di Daniele Dal Moro, preso in giro per un'omosessualità che faticherebbe a essere confessata. Una frase in particolare al centro del discorso: "Se Oriana gli dicesse…", le uniche parole che Alfonso Signorini ha voluto mostrare, lasciando l'interpretazione del resto al pubblico.

La spiegazione di Edoardo Tavassi e il chiarimento

Dopo la puntata, Edoardo Tavassi è corso a spiegarsi con Daniele Dal Moro e ha buttato tutto in caciara: "È stata una serata divertente, era tutto a ridere, non c’era una cosa seria, inclusa la frase su di te. Sembrava di stare fuori, è inutile puntare su una cosa sulla quale scherziamo sempre io e te, non va decontestualizzata. Se la gente non sa che tra me e te c’è la serenità di questo modo di scherzare, è normale che travisa. Io c’ho dei modi grezzi di fare le battute".

La reazione di Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli

Daniele Dal Moro non ha esitato un minuto: "So che tu non lo fai con malizia, il problema per me non sei tu. Un conto è se è scherzoso, diversamente non va bene". Anche durante la diretta di giovedì 23 febbraio, il concorrente si era espresso sulle allusioni alla sua omosessualità latente: "Non avrei problemi a dirlo, se qui dentro non mi spingo oltre con Oriana è perché non mi va di farlo sotto le telecamere". Oriana, dal suo canto, ha voluto sostenere la versione del compagno: "Posso garantire, senza specificare oltre, che non ho dubbi sulle preferenze sessuali di Daniele e mi fermo qui".