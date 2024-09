video suggerito

Caso Travolta-Sanremo, il manager a Striscia: "La Rai sapeva delle scarpe e dello sponsor" Striscia la Notizia è tornata ad occuparsi del caso che riguarda John Travolta e la pubblicità occulta al Festival di Sanremo intervistando il manager dell'attore.

Striscia la Notizia è tornata ad occuparsi del caso che riguarda John Travolta e la pubblicità occulta al Festival di Sanremo. Nella puntata in onda mercoledì 25 settembre, dalle ore 20.35 circa su Canale 5, Pinuccio intervista in esclusiva il manager dell'attore Oscar Generale. Per la vicenda, l'Agcom ha sanzionato la Rai con una multa di oltre 200mila euro. Sulla questione, come dichiarato dall'ad Roberto Sergio, è stato sospeso l'onorario dell'attore e sono stati chiesti i danni, ma il manager a Striscia ribatte: "Sapevano che lui era lì perché doveva girare uno spot televisivo e che eravamo in parte già pagati dallo sponsor. La Rai ci ha marciato sopra e nemmeno ci ha pagato".

"La Rai sapeva, nessuno ci ha detto di cambiare le scarpe"

Nell'intervista esclusiva al manager di John travolta emerge che la Rai era a conoscenza del fatto che lui era in Italia per girare uno spot televisivo e che gli spostamenti erano in parte pagati proprio da uno sponsor. Sulle scarpe, invece: "Siamo stati due ore in camerino, già pronti e vestiti, con i dirigenti Rai, con Fiorello e gli autori e il signor Travolta aveva già le scarpe. Nessuno gli ha detto di togliersele". La ricostruzione prosegue: "Le scarpe sono pure piaciute: non posso fare nomi, ma qualcuno le ha chieste". Sulla sponsorizzazione: "Sapevano che lui era lì perché doveva girare uno spot televisivo e che eravamo in parte già pagati dallo sponsor. La Rai ci ha marciato sopra e nemmeno ci ha pagato".

"Il ballo del qua qua? Danno d'immagine per Travolta"

E sulla vicenda del Ballo del Qua Qua, il manager di John Travolta insiste: "Era tutto improvvisato. Il signor Travolta ha subìto un danno d’immagine". Fiorello, invece, aveva dichiarato proprio a Striscia la Notizia: "Era d'accordo con noi".

Gli abbiamo proposto: "Destrutturiamo la tua figura di personaggio iconico". Lui ha detto ok e poi quando è arrivato lì aveva sta faccia… Praticamente il tranello l'ha fatto lui a noi.