video suggerito

Carlo Conti annuncia l’imitazione di John Travolta e ironizza sulla gag a Sanremo: “Qua-Qua-Quale show” Durante la puntata di venerdì 4 ottobre di Tale e Quale Show Carlo Conti, nell’annunciare l’imitazione di John Travolta, ha fatto riferimento alla gag dell’attore a Sanremo. Lo scorso febbraio l’esibizione di Travolta al fianco di Amadeus e Fiorello aveva generato una pioggia di critiche, trasformando quel siparietto in un vero e proprio caso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

22 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tale e Quale Show 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella puntata di venerdì 4 ottobre di Tale e Quale Show, l'esibizione di Thomas Bocchimpani in versione John Travolta è stata l'occasione per ricordare al pubblico uno dei momenti più chiacchierati della seconda serata del Festival di Sanremo 2024. "John Travolta a Tale e QUA QUA QUAle Show" ha annunciato Carlo Conti poco prima della performance del concorrente, un chiaro riferimento al ballo dell'attore al fianco di Amadeus e Fiorello (vicenda che ha tenuto banco anche nei mesi seguenti alla kermesse canora).

Carlo Conti annuncia Thomas Bocchimpani: "John Travolta a Tale e QUA QUA QUAle Show"

Il 7 febbraio scorso Sanremo dava spazio a un siparietto destinato a diventare un vero e proprio caso. John Travolta, ospite del Festival, era stato coinvolto da Fiorello e Amadeus nel ballo del Qua Qua. La gag non aveva convinto gli spettatori che avevano accusato i conduttori di aver ridicolizzato una star internazionale, ma non solo. Nei mesi successivi si era parlato dell'ipotesi di pubblicità occulta per via delle scarpe indossate dal protagonista di Grease e che era state al centro di numerose inquadrature. Nel corso dell'ultima puntata di Tale e Quale Show, Carlo Conti ha fatto riferimento proprio a quella vicenda. Nell'annunciare l'imitazione fatta da Thomas Bocchimpani ha commentato: "John Travolta a Tale e QUA QUA QUAle Show". In molti sui social hanno commentato la frase del conduttore, apprezzando il riferimento ironico a quanto accaduto durante Sanremo.

L'esibizione di Thomas Bocchimpani nei panni di John Travolta

Dopo la scorsa prova con il brano Tango di Tanani, Thomas Bocchimpani si è esibito sulle note di Greased Lightning di John Travolta. Al termine della performance il pubblico si è alzato in piedi per applaudirlo. Quando il concorrente è arrivato davanti ai giudici, non sono mancati i complimenti: "Sei stato bravissimo! Devi fare musical", ha commentato Alessia Marcuzzi. Cristiano Malgioglio, al contrario, non si è mostrato entusiasta: "Lui non c'entra niente nel modo e nella voce".