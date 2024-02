Fiorello e il tapiro per il ballo del qua qua con John Travolta: “Era d’accordo con noi” Striscia La Notizia consegna l’ennesimo Tapiro a Fiorello dopo il caso John Travolta. Lo showman la prende in modo sportivo: “Gag terrificante, non puoi presentarti con un solo tapiro, ce ne vorrebbero tre”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

Per il ballo del qua qua di John Travolta non poteva mancare l'ennesimo tapiro a Fiorello. Lo showman, che ha costretto l'attore hollywoodiano alla gag tanto criticata, è stato raggiunto da Valerio Staffelli nella giornata di giovedì per la consegna del premio legato alle figuracce. Il motivo è proprio il balletto all'esterno dell'Ariston con Amadeus e John Travolta sulle note del Ballo del qua qua. Un piccolo caso che ha avuto anche eco internazionale, ripreso da molti giornali all'estero nella chiave della figuraccia.

Fiorello riceve il suo 27esimo tapiro

"È la gag più terrificante della televisione italiana, l'abbiamo fatta grossa – ha detto Fiorello a Staffelli ironicamente – Non ti puoi presentare con un Tapiro solo! Ce ne vorrebbero almeno tre". Staffelli non si è lasciato scappare la possibilità di commentare ulteriormente la questione del momento più discusso di questo Sanremo fino ad ora, alludendo alla mancata concessione della liberatoria e la conseguente rimozione del video del balletto dalla piattaforma RaiPlay. "Ma secondo voi, lui non era d'accordo? Travolta – ha aggiunto lo showman – non è capace di intendere e di volere?". Fiorello ha quindi spiegato

Gli abbiamo proposto: "Destrutturiamo la tua figura di personaggio iconico". Lui ha detto ok e poi quando è arrivato lì aveva sta faccia… Praticamente il tranello l'ha fatto lui a noi.

La reazione di Amadeus sul caso John Travolta

Per Fiorello si tratta del 27esimo Tapiro ricevuto in carriera e quella con Travolta è stata una scena molto criticata anche per l'aspetto relativo al compenso di Travolta, connesso al marchio di calzature che indossava durante la sua presenza. Nel corso della conferenza stampa della mattina è montata un'enorme polemica proprio in relazione a questo presunto caso di pubblicità occulta, che ha generato una reazione stizzita di Amadeus,irritato per l'enorme attenzione sul caso.