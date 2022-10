Caso Memo Remigi – Jessica Morlacchi, Anna Pettinelli: “Scherzo un caz**, è capitato anche a me” Continua a tenere banco il caso di Memo Remigi e Jessica Morlacchi. Anche Anna Pettinelli ha detto la sua a riguardo, sostenendo di avere vissuto la stessa esperienza del volto di Oggi è un altro giorno.

A cura di Daniela Seclì

Memo Remigi è stato allontanato dalla trasmissione Oggi è un altro giorno, dopo che avrebbe palpeggiato Jessica Morlacchi. Mentre l'ottantaquattrenne si difende parlando di un "gesto goliardico", la cantante precisa di non averlo mai autorizzato ad allungare le mani. In tanti, in queste ore, stanno dicendo la loro sull'accaduto. Tra questi anche Anna Pettinelli.

Lo sfogo di Anna Pettinelli

Anna Pettinelli si è sfogata in un lungo post pubblicato su Instagram. La conduttrice radiofonica ed ex volto di Amici, ha commentato il caso Remigi – Morlacchi. Ha confidato di essere stata suo malgrado protagonista di episodi simili a quello accaduto alla cantante e opinionista di Oggi è un altro giorno:

Che vuoi che sia una pacchetta sul sedere? Innocua. Stavo scherzando! Scherzando un caz**! Il fatto è che se questo video non fosse finito sui social, Jessica Morlacchi probabilmente non avrebbe denunciato l’accaduto e tutto sarebbe passato sotto silenzio. È successo a me in passato più e più volte e non l’ho mai detto. Oggi lo farei ma allora non ho saputo superare l’imbarazzo. Spero che oggi le donne abbiano coscienza di quanto questi atteggiamenti debbano essere denunciati e condannati senza scuse. Scuse che in questo caso non arriveranno mai a Jessica perché vorrebbe dire confermare l’accaduto, cosa, che al momento, il molestatore in questione nega recisamente.

Il caso Memo Remigi – Jessica Morlacchi

Memo Remigi, intervistato da Fanpage.it, aveva ammesso: "Le ho messo la mano dietro perché stava cadendo questo microfono e scherzando le ho dato la pacchetta sul sedere". Poi, una volta che è stato annunciato il suo allontanamento dal programma Oggi è un altro giorno, ha detto la sua ai microfoni della trasmissione radiofonica La Zanzara, chiedendo a Jessica Morlacchi di intervenire per mettere fine all'odio che sta ricevendo sui social: "Mi stanno massacrando sui social, ti prego intervieni anche tu e spiega che abbiamo sempre giocato, scherzato, messo sulla goliardia i nostri rapporti di lavoro, per renderli anche più piacevoli, scrivi qualcosa in modo di dire che non sono un vecchio libidinoso che ha bisogno di toccarti il cu**". La cantante è intervenuta ma non per assolverlo: